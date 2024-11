"Ero solito guardare quasi tutte le partite di Serie A e prendevo nota dei giocatori che mi piacevano e che il club poteva assicurarsi con degli sforzi finanziari.

Lo feci anche in occasione di Napoli-Lazio, con Bruno Giordano.

Quel giorno ho insistito con lui per tutto il match. Quando c'era un angolo per loro, scendevo in area mi avvicinavo a lui e gli dicevo ‘Bruno, devi venire a Napoli'.

Lui mi rispose ‘Sei pazzo, Diego, mi uccideranno se lascio Roma'.

Il gioco è andato avanti, e in un altro corner mi sono fermato e gli ho detto ‘dimmi quanto guadagni che dico a Ferlaino di offrirti un contratto migliore".

E Bruno continuava a dirmi che ero un pazzo, ma alla fine ho avuto ragione io.

Feci la stessa cosa con Careca, gli dissi di venire in Italia per diventare campione.

Che qui sarebbe diventato un idolo e che al Real Madrid c'erano già molti buoni giocatori e che avrebbe dovuto combattere".

Diego Armando Maradona