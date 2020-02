Mercoledì si è disputato sul circuito di Barcellona il primo dei tre giorni di test per le vetture di Formula 1, in vista della nuova stagione che inizierà con il gran premio d'Australia il 15 marzo. Test che sulla stessa pista si ripeteranno tra una settimana, dal 26 al 28 febbraio.

A commento del primo giorno, si può dire che la stagione è ripresa da dove era finita, con le due Mercedes risultate nelle due sessioni le più veloci in pista. Naturalmente, Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo, con gomme dure, mentre Bottas, staccato di poco più di 3 decimi, ha girato con le medie.

La Red Bull e la sua scuderia satellite Alpha Tauri (ex Toro Rosso) hanno messo in pista un solo pilota con Verstappen - uscito di pista due volte quasi nello stesso punto - che ha fatto registrare il quarto tempo a mezzo secondo da Hamilton e Kvyat subito dietro con due decimi di ritardo.

Bene la Racing Point di Perez, terza a pochi millesimi da Bottas, mentre McLaren e Renault sembrano confermarsi sui livelli della scorsa stagione. In netta ripresa la Williams, mentre non bene sono andate le vetture motorizzate Ferrari, Haas, Alfa Romeo e la stessa monoposto di Maranello, che ha girato con un solo pilota, dato che Vettel è tornato in albergo perché non stava bene.

Toccava a lui iniziare il test odierno, lasciando a Leclerc il secondo giorno di libere. Con il forfait del tedesco (ma siamo sicuri che nel team i problemi della scorsa stagione siano risolti?), è stato Leclerc a scendere in pista, concludendo la giornata con l'11° tempo, a causa della scarsa aderenza in curva della sua vettura: proprio uno dei problemi su cui i tecnici avevano lavorato per eliminare le criticità riscontrate lo scorso anno.

Per avere qualche indicazione in più sulle possibilità delle nuove vetture bisognerà comunque attendere la fine della seconda sessione di test che si terrà la settimana prossima.