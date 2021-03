La prima storica estrazione della "Lotteria Degli Scontrini" si è svolta l'11 marzo 2021.

Premiati in tutta Italia 10 consumatori che hanno effettuato acquisti con metodi di pagamento elettronico nel mese di febbraio e che hanno chiesto di partecipare alla Lotteria.

Nelle provincie di Milano e Treviso sono state realizzate ben due vincite a testa da 100mila euro!

Se poi aggreghiamo i dati per regione, tre a testa sono state le vincite in Lombardia e Veneto.

Delle rimanenti 4 vincite da 100mila euro, due sono state registrate in Piemonte, una a Romentino (Novara) e una a Collegno (Torino), una in Lazio (Roma) e una nelle Marche (a Silvi, in provincia di Teramo).

Isole e sud sono rimasti a bocca asciutta.