Andrea Ubbiali e il sesso? L'influencer internazionale si racconta....

Il sesso fa bene a mente e corpo, importante però divertirsi responsabilmente. Ecco cosa ne pensa il giovane imprenditore e influencer Andrea Ubbiali.

Il sesso senza amore è un’esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è tra le migliori, diceva Woody Allen, e sembra pensarla esattamente così anche Andrea Ubbiali.

Il giovane imprenditore bergamasco, fenomeno del web a livello internazionale apprezzato dal mondo della moda e della Tv, affronta un tema molto delicato con estrema naturalezza e ci svela un altro dei suoi tantissimi progetti in fase di sviluppo, "Enjoy", la nuovissima linea di profilattici senza lattice creata in collaborazione con un'azienda molto famosa di condom americana in arrivo nei primi giorni di Giugno negli USA ed in Italia.

Una confezione molto chic e glam per stimolare tutti coloro che considerano il preservativo un oggetto futile ed inutile, ma che è assolutamente fondamentale per divertirsi responsabilmente e soprattutto in modo Glam, perché la salute è una sola e la vita è troppo bella per essere buttata.

Così ci racconta sorridendo Andrea Ubbiali e aggiunge: "Sin da piccoli ci insegnano un senso del pudore e della morale assolutamente distorto e sbagliato nonché moralista... chi non fa del sesso? Tutti noi tra le lenzuola ci divertiamo, anche coloro che nella vita dicono che possono tranquillamente farne a meno.

Indipendentemente che siate sposati, fidanzati, single o multi partner utilizzate sempre il preservativo perché non bisogna fidarsi mai di nessuno...!".

Chi sarà il testimonial del prodotto? Nessuna rivelazione per il momento anche se dall'azienda arriva un leak "scottante", che parla di una star di film per adulti Americana!