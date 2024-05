L’Atalanta non fa sconti: vince e nega la Champions alla Roma

L’Atalanta non fa sconti neanche dopo giorni di festeggiamenti: Torino battuto 3-0 da Scamacca, Lookman e Pasalic: Gasperini scavalca il Bologna e può chiudere terzo se vince anche il recupero. I granata ringraziano il Napoli, che non riesce battere il Lecce, e dopo 14 anni è fuori dall’Europa: 0-0 al Maradona, Juric conserva il nono posto, Torino in Conference se la Fiorentina vince la Coppa e resta ottava.

Atalanta, Luca Percassi: “Gasp? Speriamo che la moglie sia meglio di qualche nuova fidanzata…”

“Io sono in una situazione dove hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima”, ha detto Gian Piero Gasperini dopo il trionfo dell’Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Dove la moglie è la Dea e la donna bellissima è il Napoli. “Speriamo che la moglie sia meglio di qualunque altra fidanzata…”, ha detto l’ad nerazzurro Luca Percassi, rispondendo a una domanda sul futuro del tecnico prima della gara di campionato contro il Torino. Gasp alla fine ha scelto di restare in quella casa che gli ha regalato tante soddisfazioni, la più grande soltanto qualche giorno fa. “Gasperini resta? Ma sì, ma sì, stiamo lavorando alle ultime cose”, ha detto il patron nerazzurro Antonio Percassi dopo il summit andato in scena venerdì.



NAPOLI-LECCE 0-0

Chiude con un pareggio senza lampi il Napoli, al Maradona contro il Lecce è 0-0. Gli uomini di Calzona cominciano provando a imporre il proprio ritmo, ma dopo alcuni minuti i pugliesi spaventano e non poco i padroni di casa: Dorgu scheggia la traversa da buona posizione. Dopo lo spavento i partenopei tornano a premere sull’acceleratore, cercando di accendere gli esterni Politano e Kvaratskhelia. Nonostante l’ampio predominio i campani non riescono a sfondare, con la prima frazione di gioco che tramonta sullo 0-0. In avvio di ripresa il Napoli aumenta ancor di più i giri del motore: Falcone deve superarsi in tuffo sul neoentrato Ngonge, poi Cajuste pareggia il conto dei legni colpiti. Ngonge è tra i più attivi tra le file dei padroni di casa, e poco dopo l’ora di gioco prende una traversa con il destro secco a Falcone battuto. Con il passare dei minuti le energie iniziano a calare sempre di più, e nemmeno l’ingresso di Osimhen permette ai Campioni d’Italia uscenti di chiudere la stagione con un successo. Finisce 0-0, con Calzona che saluta Napoli con un tiepido pareggio e i fischi del Maradona, terminando a quota 53 punti e in nona posizione. Finisce invece a 38 punti il Lecce di Gotti.

Serie A: Verona-Inter 2-2, i nerazzurri chiudono il campionato a 94 punti

L'Inter chiude il suo straordinario campionato, culminato con il 20° Scudetto, con un pareggio 2-2 contro il Verona. La partita del Bentegodi è poco più che un allenamento, ma i tifosi sugli spalti si divertono. I nerazzurri passano in vantaggio al 10' con Arnautovic, bravo ad approfittare di un errore di Cabal e a vincere il corpo a corpo con Coppola. L'Hellas vuole congedarsi al meglio dai suoi tifosi e trova il pareggio al 19' con Noslin, che al 37' ricambia l'assist di Suslov e regala allo slovacco l'assist per il 2-1. Nel recupero la doppietta di Arnautovic. Nella ripresa Perilli è super su Sanchez, Frattesi (due volte) e Calhanoglu. L'ultimo sussulto l'auto-traversa di Vinagre che salva su Frattesi. L'Inter chiude a 94 punti, l'Hellas a 38.



Serie A: pareggio per la Lazio con il Sassuolo nell’ultima stagionale

Nella trentottesima e ultima di Serie A la Lazio non va oltre l’1-1 in casa contro il Sassuolo. Primo tempo piuttosto blando, con poche occasioni e dai ritmi bassi. Nella ripresa i biancocelesti stappano la partita con la punizione di Zaccagni al 60’, salvo poi essere ripresi sei minuti più tardi dalla zampata di Viti. Tudor lascia in panchina Luis Alberto tutta la partita, in quella che dovrebbe (e doveva) essere la sua serata d’addio, ma si assicura il settimo posto e l'Europa League.



Serie A, l'Empoli batte la Roma nel recupero! Frosinone ko e in Serie B!

E' terminata l'ultima giornata di Serie A, che ha dato gli ultimi verdetti della stagione.

EMPOLI-ROMA - Al Castellani l'Empoli batte 2-1 la Roma e resta in Serie A! Al 13' Empoli in vantaggio: Aouar si fa anticipare sulla trequarti e l'Empoli riparte. Errore in sequenza di Angelino che buca l'intervento con Gyasi che entra in area e serve Cancellier che solo davanti a Svilar, non sbaglia. Al 45' la Roma pareggia: Angelino dalla sinistra fa partire un traversone preciso che Aouar deve solo spingere in porta. Al 93' l'Empoli trova il gol vittoria: Cancellieri dalla destra serve Niang che è freddo davanti a Svilar e insacca.

FROSINONE-UDINESE - Allo Stirpe l'Udinese batte 1-0 il Frosinone e condanna i ciociari in Serie B! Al 76' l'Udinese va in rete con Davis: lancio lungo di Ferreira, super giocata di Lucca che prende posizione su Romagnoli e indovina la sponda per Davis che, dal dischetto, non può sbagliare.

HELLAS VERONA-INTER - Termina con un pareggio il campionato della squadra di Inzaghi, altra ottima prestazione di quella di Baroni che legittima la salvezza ottenuta con una giornata d'anticipo..

SASSUOLO-LAZIO - Termina tra qualche fischio la sfida dell'Olimpico, la Lazio si qualifica alla prossima Europa League grazie al pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. La reti segnate da Zaccagni prima e Viti poi.