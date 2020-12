Da diversi giorni, in casa Atalanta, le acque sono più che agitate a seguito di un litigio (in base alle ultime dichiarazioni dei due protagonisti tutt'altro che presunto) tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez. Tutto sarebbe iniziato nello spogliatoio in occasione del penultimo turno di Champions, in occasione della partita contro il Mydtylland, a seguito di un diverbio tra Gomez e Gasperini, in cui avrebbe avuto un ruolo (marginale) anche Ilicic.

Secondo alcuni audio diffusi sui social, Gasperini avrebbe anche presentato le dimissioni, poi respinte da Percassi. Nell'ultimo turno di campionato, domenica, Gomez e Ilicic sono rimasti in panchina. Nel dopo partita, Gasperini ha confermato la rottura con Gomez, che sarebbe ormai con le valigie in mano pronto a lasciare il club dal prossimo gennaio.

E il diretto interessato, tramite una storia Instagram (sull'account di Gomez è disponibile quella ripresa da un altro account), sull'argomento ha pubblicato la seguente dichiarazione: "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".







Sembra difficile che la frattura, al momento attuale, possa ricomporsi. L'unico dubbio da risolvere adesso è sapere dove approderà Gomez. Di certo le offerte non gli mancheranno... anche se l'Atalanta potrebbe comunque rifiutarsi di cedere il suo cartellino.