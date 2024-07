Dallinga al Bologna, l’intermediario a Sportiva: “Arriva nel momento perfetto”

Intermediario della trattativa per Thijs Dallinga al Bologna, Marco De Marchi ha rilasciato una lunga intervista a Radio Sportiva. “E’ un giocatore che conosco benissimo. Lo seguo da tanto tempo, a volte le cose hanno bisogno di una maturazione. E’ arrivato a Bologna nel momento migliore per entrambi, lo attende sicuramente una grande sfida. E’ parte nel nostro lavoro credere in quello che facciamo”.

Per lei una trattativa ancora più importante, da bolognese adottivo.

“Chi conosce la mia storia lo capisce meglio: per me Bologna è una città adottiva, arrivai nel 1986 ed è diventata la mia città. Sono stati 7 anni stupendi da calciatore, è ovvio che per me sia stato straordinario. Dobbiamo togliere i sentimentalismi ma questo passaggio mi rende orgoglioso. Il Bologna lo conoscono tutti adesso”.

Un club che ha fatto uno step fondamentale con la conquista della Champions League.

“Il Bologna ha fatto un percorso importante, non è più quello dove l’ambizione di andarci era come quella odierna. La stagione appena conclusa ha aperti occhi e porte in tutta Europa, oggi i giocatori vedono Bologna con un occhio diverso. E’ il momento giusto per entrambi, lui sa della responsabilità. Arriva dopo il suo conterraneo che ha illuminato il Dall’Ara ma è focalizzato per dare il meglio, ha fatto vedere le sue qualità in Olanda e poi in Francia, giocando anche le Coppe e segnando contro il Liverpool”.

In Olanda lo paragonano a Huntelaar…

“Huntelaar in Olanda è una leggenda, la sua ambizione è quella di calcare le sue orme. Lo step di Bologna è eccezionale, ci dirà molto del suo futuro

Vero che era seguito anche dal Milan?

“Aveva altre opzioni in Italia e all’estero, quando è venuta fuori l’occasione Bologna ha spostato il mirino sul capoluogo emliano. Le altre sono passate in secondo piano. Il Milan lo seguiva ma il Bologna lo ha convinto con forza: è arrivato oggi ed è già pronto a iniziare”.



Roma-Soulé, offerti 25 milioni più 4 di bonus: la Juventus rifiuta

Nuova proposta da parte dei giallorossi che aumentano di tre milioni totali (tra parte fissa e bonus) la precedente offerta. No della Juventus che continua a chiedere dai 30 milioni a salire: la Roma è forte del sì del giocatore e di un accordo con l’argentino già raggiunto da tempo.



Il City punta Donnarumma: è lui il primo nome in caso di addio di Ederson

il Manchester City sarebbe interessato al portiere del Psg e capitano della Nazionale italiana. La squadra inglese è infatti in cerca di un sostituto del titolare dei pali Ederson, ormai sempre più verso l’Arabia Saudita



Calafiori non convocato per il ritiro, Arsenal ad un passo

Ci siamo per il trasferimento di Riccardo Calafiori dal Bologna all’Arsenal. Il difensore classe 2002 ormai a un passo dal trasferimento nel club londinese non è stato nemmeno convocato dall’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano per il ritiro che andrà in scena a Valles – Rio Pusteria da oggi fino al prossimo 3 agosto.



Occhio Juve, anche il PSG piomba su Sancho come alternativa a Kvara

Pur non rinunciando alla pista georgiana, il club parigino si sta muovendo su altre strade per provare a completare – con un esterno – l’organico a disposizione di Luis Enrique. Per questo motivo sono in corso i dialoghi con il Manchester United per Jadon Sancho. Sebbene non sia stato ancora trovato un accordo contrattuale, la punta inglese avrebbe già accettato l’idea di partire per Parigi. Ora bisogna convincere i Red Devils, a loro volta intenzionati a concludere l’affare (anche perché vorrebbero reclutare Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del Psg).



Il Como ha chiesto informazioni su Arthur Melo: il centrocampista non è nei piani della Juve

Il club lariano ha contattato la Juventus per chiedere informazioni in merito ad Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Thiago Motta e sta attirando l’attenzione di diversi club dopo la buona stagione in prestito alla Fiorentina.



Psg-Napoli, stop per Osimhen! Romano: “Niente clausola e no a Kang-in Lee nell’affare!”

Brusca frenata tra Napoli e Paris Saint Germain nella trattativa per Victor Osimhen. I contatti tra le parti vanno avanti da diverse settimane, con il club francese che sembrava l'unico realmente intenzionato ad acquistare il bomber nigeriano, ma non alle condizioni richieste dagli azzurri e per questo al momento l'operazione è in stand-by.

Come riportato su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, la trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain non avanza dopo i recenti colloqui. La società parigina non ha alcuna intenzione di pagare l'intera somma della clausola rescissoria di Victor Osimhen, e allo stesso tempo ha rifiutato di inserire Kang-In Lee - molto gradito da Antonio Conte e dirigenza - come contropartita tecnica. Ad oggi l'affare è fermo e il Psg si accontenta di Kolo Muani e Gonçalo Ramos.



Napoli, l'agente di Di Lorenzo: "Ha sempre detto che sarebbe rimasto solo con Conte"

Dopo settimane ad altissima tensione e un Europeo disastroso, Giovanni Di Lorenzo ha deciso di rimanere al Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha convocato un'apposita conferenza stampa per spiegare cosa è successo tra il suo assistito e il Napoli. "È un ragazzo che ha passato un'annata difficile, che mai pensava di vivere - ha spiegato - In più, oltre all'aspetto tecnico, Giovanni ha dovuto affrontare tanti altri problemi e si è sostituito un po' ai dirigenti. Nelle mie conversazioni con Manna ho sempre detto che Di Lorenzo sarebbe rimasto solo con l'arrivo di Conte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando Manna, nel corso dei colloqui individuali fatti con tutti i giocatori, dice a Di Lorenzo che se fosse arrivata un'offerta l'avrebbe presa in considerazione". L'incontro con Conte: "È un campione come allenatore e anche come uomo. Voleva a tutti i costi Di Lorenzo". Sulla trattativa con la Juve: "Io non mi sono mai seduto con la Juventus, non ho mai avuto nessun accordo con la Juventus. La Juventus, come l'Inter e l'Atletico Madrid, mi ha detto che si sarebbero sedute a parlarne con piacere".