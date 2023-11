OpenAI: Trattative in Corso per il Possibile Ritorno di Sam Altman Come CEO

La notizia del repentino licenziamento di Sam Altman, co-fondatore e CEO di OpenAI, ha suscitato notevole interesse nel mondo tecnologico. Tuttavia, secondo nuovi rapporti, il consiglio di OpenAI sta valutando seriamente l'idea di riportare Altman al suo precedente ruolo di CEO.

Secondo fonti anonime riportate da The Verge, il consiglio dell'azienda sta discutendo la possibilità di riportare Altman come CEO, nonostante la decisione inaspettata di allontanarlo. Il rapporto suggerisce che Altman stesso potrebbe essere incerto sul ritorno al ruolo di amministratore delegato, e che eventuali modifiche significative alla governance dell'azienda potrebbero essere necessarie per facilitare tale transizione.

L'allontanamento di Altman è stato motivato dal consiglio di OpenAI con l'affermazione che la mancanza di franchezza nelle comunicazioni da parte sua abbia ostacolato il corretto esercizio delle responsabilità dell'azienda. Subito dopo il suo licenziamento, un altro co-fondatore, Greg Brockman, ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione di presidente del consiglio.

Dopo il licenziamento di Altman, sono emersi diversi rapporti che tentano di spiegare le motivazioni di tale decisione. Secondo alcune fonti, tra cui Bloomberg (via Yahoo), le divergenze tra Altman e il consiglio riguardavano soprattutto la sicurezza e la velocità di commercializzazione dei prodotti di intelligenza artificiale di OpenAI, come ChatGPT.

Altri resoconti indicano che Altman avrebbe avuto disaccordi specifici con il capo scienziato di OpenAI, Ilya Sutskever, e che ciò potrebbe aver contribuito alla sua rimozione. Attualmente, Mira Murati, direttore tecnico dell'azienda, è temporaneamente a capo come CEO ad interim.

Si dice che il principale partner tecnologico e di investimento di OpenAI, Microsoft, sia rimasto sorpreso dalla decisione del consiglio di licenziare Altman. Nonostante ciò, ufficialmente, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha confermato l'impegno continuo dell'azienda verso la partnership con OpenAI, anche se si vocifera che internamente Nadella abbia reagito con forza alla decisione del consiglio.

Il possibile ritorno di Sam Altman come CEO di OpenAI potrebbe segnare un significativo cambiamento nel corso e nella strategia aziendale, con implicazioni rilevanti nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia in generale. La situazione rimane in evoluzione e continuerà ad essere seguita da vicino nell'industria tecnologica nelle prossime settimane.