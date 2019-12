Annunciate le nomination ai prestigiosi Screen Actors Guild Awards (SAG) considerati dagli addetti del settore la prima e vera anteprima degli Oscar, dato che questi premi sono indetti dal sindacato degli attori, moltissimi dei quali sono anche membri degli Academy Awards e quindi votanti per gli Oscar. Su questa lunghezza basta ricordare che su 25 edizioni 21 volte il miglior attore ai SAG Awards ha vinto poi anche l'Oscar.

Se per la categoria miglior attore sono stati confermati i favoriti Adam Driver (Marriage Story) e Joaquin Phoenix (Joker), in quella per la miglior attrice continua la sfida tra Renee Zellweger (Judy) e Lupita Nyong'o (Us).

Tra gli esclusi a sorpresa Anthony Hopkins e Eddie Murphy, ma soprattutto l'attrice Awkwafina che per la commedia The Farewell - Una bugia buona parte favorita ai prossimi Golden Globe nella categoria best actress comedy, ma scopriamo ora insieme tutti i candidati ai SAG Awards 2020.