Domenica 13 agosto ritorna il "Palio di Porto Cesareo": appuntamento presso Piazza Nazario Sauro, per un evento atteso non solo dai cesarini, ma anche dai tanti turisti.

Per tenere vivo il ricordo delle tradizioni Cesarine, l’Associazione Altamarea, con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, ripropone per domenica 13 Agosto, l’appuntamento con il Palio di Porto Cesareo, la storica regata di barche a remi in legno, mezzi indispensabili per un paese che ha sempre sviluppato la sua economia sul mare.

Ogni barca, con il proprio logo e dei colori identificativi, rappresenta un rione della città, favorendo così l’incontro tra i quartieri e stimolare l’identità e il senso di appartenenza agli stessi.

Questa gara coinvolge giovani vogatori del luogo, due per ogni barca, ogni coppia gareggia per il proprio rione.