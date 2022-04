La Roma finalmente riesce a sbarazzarsi dell'inculbo Bodø/Glimt che si era palesato nuovamente con la sconfitta nell'andata dei quarti di Conference League grazie ad un convincente 4-0 a cui Zaniolo ha contribuito con una tripletta che vale l'approdo in semifinale dell'ultima squadra italiana rimasta in gara inuna competizione europea.

La Roma ha tenuto in mano le redini della partita dall'inizio alla fine, andando in vantaggio con Tammy Abraham, capocannoniere a pari merito della competizione, porta in vantaggio i giallorossi a inizio gara, per poi lasciare la scena a Zaniolo che strappa gli applausi soprattutto con la seconda rete, realizzata con un pallonetto d'esterno.

In semifinale la Roma se la vedrà con il Leicester City di Brendan Rogers, mentre nell'altro incontro a contendersi la finale saranno Marsiglia e Feyenoord.





Ecco cosa ha detto Mourinho nel dopo gara.



"Mi ha colpita arrivare in semifinale, che era la cosa più importante, ovviamente. Ma anche il modo in cui abbiamo giocato fin dal primo minuto: con pressing alto, intensità, qualità nell'uscita. Penso che anche quando stavamo sull'1-0 o sul 2-0, tutti sapevamo che la partita era chiusa.Sul passaggio del turno ero molto fiducioso anche dopo la partita di Bodo: anche dopo il ko per 2-1 non ho avvertito grandi problemi, avevo la sensazione che eravamo superiori. Il merito è stato dei calciatori, che si sono concentrati sul campo, sulla partita. Siamo più forti e trovo inaccettabile che battiamo il Bodo solo al quarto incontro. Però, questo era quello che contava: era 2-1 per loro ed è finita 5-2 per noi.La gente è con la squadra. Questa empatia, questa passione, è molto, molto positiva. Adesso andiamo a Napoli, e se loro vogliono vincere per conquistare lo Scudetto, noi vogliamo vincere per cercare di finire quinti".



Crediti immagine: twitter.com/ASRomaData/status/1514715002367844356