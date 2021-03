Dopo l'annuncio della cinquina dei Directors Guild of America Awards emerge con maggior chiarezza la potenziale cinquina agli Oscar per la categoria Miglior regia.

A tal proposito rispetto alle previsioni che abbiamo elaborato nei mesi precedenti, quello che è cambiato non è tanto la leadership dato che la Stagione dei Premi ha già incoronato Chloé Zhao per il road movie Nomadland attestandola come la grande favorita da battere, ma gli altri possibili nominati: dall'emergente Emerald Fennell per il revenge movie Proming Young Woman al talentuoso Lee Isaac Chung per il film rivelazione dell'anno, Minari.