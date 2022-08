Domus Grano – food e event nasce dalla volontà di alcuni imprenditori di dare vita ad un locale unico dove l’offerta culinaria crei un momento di aggregazione in cui poter vivere un’esperienza di emozioni fatta di musica, attività artistiche ed eventi.

Un progetto articolato e di rivalutazione di un ex locale storico del comune di Fiumicino che, nel corso degli anni, ha fatto parlare tutta Italia e non solo: l’EX Ristoaereo, una location unica che ha come protagonista principale un Convair del 1957 presidenziale utilizzato dai Presidenti Gronchi, Saragat e Segni. Domus Grano si sviluppa proprio intorno a questo storico aereo, completamente ristrutturato e riportato all’originaria bellezza unita a tecnologia attuale e design moderno con l’uso ed il riuso di ferro, legno e luci avvolgenti in stile industrial, che renderanno la vostra permanenza nel locale un’esperienza unica.

L’offerta di intrattenimento di Domus Grano è strutturata su un concept diviso in tre blocchi principali, l’aperitivo dalle 17:30 alle 20:00, la cena dalle 20:00 alle 22:00 e il dopo cena dalle 22:00 in poi. Tutto ruoterà attorno alle proposte culinarie che saranno incentrate sulla pizza, i grandi primi della cucina romana, le polpette e gli hamburger, con la scelta di ingredienti di altissima qualità ricercati nelle aziende del territorio e nella produzione a KM 0, “…Perché – come ci dicono Ilaria Reggio, amministratrice, e Silvia Pallotta, collaboratrice eventi, – crediamo molto nello sviluppo e nella collaborazione tra realtà locali e per valorizzare e diffondere tutto ciò che ha da offrire il nostro territorio”.



Perché la pizza?

La pizza è da sempre sinonimo di cultura italiana, il piatto che rende tutti felici, l’alimento che fa venire il sorriso a chiunque, da sempre simbolo di condivisione e convivialità. L’utilizzo di farine di alta qualità e di un processo di lunga lievitazione, che ne aumenta la digeribilità, fa si che un prodotto popolare diventi un prodotto ricercato abbinando sapientemente tutti gli ingredienti dosati con cura e che si sposano alla perfezione.



Perché puntare al dopocena.

E cosa può unirsi ad un buon piatto e ad un buon bere se non anche uno spettacolo live? Una scelta ben precisa voluta e creata dalla proprietà di Domus Grano –event e food, quella di creare un luogo dove il divertimento potesse prendere forma riportando live cantanti e band, per godere finalmente della musica suonata dal vivo, che è mancata fortemente negli ultimi due anni. Un’esperienza in cui bere un drink, mangiare e ascoltare della buona musica saranno un connubio di buon gusto. Inoltre il calendario eventi sarà ricco di proposte differenti come serate open mic, cabaret ed eventi a tema.

Molto curata la parte dedicata ai drink e ai cocktail creati e realizzati da bartender professionisti che si alterneranno dietro al bancone, spazio centrale rispetto alla parete principale del locale, e spazio centrale delle serate di Domus Grano.

Non potranno mancare le serate con i dj resident, che si alterneranno alla console, per accompagnare aperitivo e dopocena con selezioni musicali internazionali con sonorità ricercate in linea con i grandi club europei.

“Da frequentatori di locali da anni – raccontano Ilaria Reggio e Silvia Pallotta – ci siamo accorti che in questo territorio mancava qualcosa, o meglio c’era tutto ma con offerte tutte molto simili tra loro. Nasce così l’idea di riportare in vita un locale storico come questo e dargli una nuova veste che possa accontentare tutti. Il nostro desiderio è quello di fare di Domus Grano un modello dove la cultura culinaria si mescoli alla cultura musicale e agli eventi che verranno inseriti in calendario per creare un momento di food art experience unico nel suo genere. Questo è il nostro obiettivo e il nostro focus. Oggi Domus Grano è realtà e vi aspettiamo all’apertura il 9 settembre 2022 dalle 18:00 in poi”.