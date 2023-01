Accogliendo l’invito dei rispettivi Capi di Stato e dei Vescovi, il Santo Padre Francesco compirà l'annunciato Viaggio Apostolico nella Repubblica Democratica del Congo dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023, visitando la città di Kinshasa, e, insieme all'Arcivescovo di Canterbury e al Moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, il Pellegrinaggio Ecumenico di Pace in Sud Sudan dal 3 al 5 febbraio, recandosi a Juba.

Questa la nota dello scorso dicembre con cui la Sala stampa vaticana annunciava il viaggio in Africa del Papa iniziato oggi.

Questo il programma che vedrà impegnato Bergoglio fino a domeica prossima, data del suo ritorno in Italia:



Martedì, 31 gennaio 2023

ROMA - KINSHASA

07:55 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Kinshasa

Incontro del Santo Padre con i giornalisti durante il volo diretto a Kinshasa

15:00 Arrivo all'Aeroporto Internazionale "Ndjili" di Kinshasa

15:00 Accoglienza ufficiale

16:30 Cerimonia di benvenuto presso il "Palais de la Nation"

16:45 Visita di cortesia al Presidente della Repubblica nella "Salle Présidentielle" del "Palais de la Nation"

17:30 Incontro con le Autorità, con la Società Civile e con il Corpo Diplomatico nel giardino del "Palais de la Nation"



Mercoledì, 1° febbraio 2023

KINSHASA

09:30 Santa Messa presso l'Aeroporto "Ndolo"

16:30 Incontro con le vittime dell'est del paese presso la Nunziatura Apostolica

18:30 Incontro con i rappresentanti di alcune opere caritative presso la Nunziatura Apostolica



Giovedì, 2 febbraio 2023

KINSHASA

09:30 Incontro con i giovani e con i catechisti presso lo “Stadio dei Martiri”

16:30 Incontro di preghiera con i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, le Consacrate e i Seminaristi presso la Cattedrale “Notre Dame du Congo”

18:30 Incontro privato con i Membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura Apostolica



Venerdì, 3 febbraio 2023

KINSHASA - GIUBA

08:30 Incontro con i Vescovi presso la sede della CENCO

10:10 Cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale "Ndjili" di Kinshasa

10:40 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale "Ndjili" di Kinshasa per GiubaIl viaggio in Sud Sudan è effettuato insieme all'Arcivescovo di Canterbury e al Moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia

15:00 Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Giuba

15:00 Cerimonia di benvenuto

15:45 Visita di cortesia al Presidente della Repubblica presso il Palazzo Presidenziale

16:15 Incontro con i Vicepresidenti della Repubblica

17:00 Incontro con le Autorità, con la Società Civile e con il Corpo Diplomatico nel giardino del Palazzo Presidenziale



Sabato, 4 febbraio 2023

GIUBA

09:00 Incontro con i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, le Consacrate e i Seminaristi presso la Cattedrale di Santa Teresa

11:00 Incontro privato con i Membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura Apostolica

16:30 Incontro con gli sfollati interni nella “Freedom Hall”

18:00 Preghiera Ecumenica presso il Mausoleo "John Garang"



Domenica, 5 febbraio 2023

GIUBA - ROMA

08:45 Santa Messa presso il Mausoleo "John Garang"

11:00 Cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale di Giuba

11:30 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Giuba per Roma

17:30 Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino



Rivolgendosi ai giornalisti al seguito durante il volo che lo portava a Kinshasa, Francesco ha rivelato loro il desiderio di visitare Goma, impossibile però da soddisfare a causa della guerra in corso. Poi ha ricordato i migranti che "non ce l'hanno fatta":

"In questo momento stiamo attraversando il Sahara facciamo un pensierino, in silenzio, una preghiera per tutte le persone che cercando un po’ di benessere, un po’ di libertà hanno attraversato e non ce l’hanno fatta. Tanti sofferenti che arrivano al Mediterraneo dopo aver attraversato il deserto e sono presi nei lager e soffrono lì. Preghiamo per tutta quella gente".