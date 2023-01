In una intervista rilasciata a Tuttosport, l'attuale presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha lanciato l'allarme sulle condizioni finanziarie del club, dichiarando che la situazione è tale da non consentire ormai più l'operatività... se qualcosa non cambierà.

"Il momento è difficile, se ne esce solo se arriverà qualcuno che ci darà una mano. In questo momento non riusciamo più ad andare avanti con le nostre forze. Gli appoggi finanziari esterni non bastano più. C'è bisogno assolutamente di un cambio di proprietà. Spero che possa arrivare nei prossimi giorni. La situazione non la vedo molto lunga. ... Voglio essere ottimista. Siamo qui perché stiamo lottando per trovare soluzioni. Questo CdA è andato lungo. Avremmo potuto lasciare l'incarico a giugno dopo aver portato la squadra alla salvezza e averla iscritta al campionato. Siamo voluti restare per accompagnare la società alla cessione che non è ancora avvenuta. Spero ora che i tempi si stringano e che tutte le forze in gioco trovino una soluzione".

Il principale candidato all'acquisizione del club, Merlyn Partners, si è ritirato. Il 16 febbraio la Sampdoria, così come le altre squadre di Serie A, dovrà versare gli stipendi ai propri calciatori e in questo momento i soldi non ci sono, a causa delle vicende giudiziarie extra calcio che coinvolgono l'attuale proprietario, Massimo Ferrero che, invece di vendere a prezzi che a lui finora non sono sembrati convenienti, sta cercando di ottenere una linea di credito da una banca - si parla di Banca Sistema - o da un fondo di investimento, dando in pegno la Sampdoria.