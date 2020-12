L'annuncio delle candidature ai Gotham Awards e l'assegnazione dei Sunset Film Circle Awards hanno sancito ufficialmente l'inizio della Stagione dei Premi che porterà alla Notte degli Oscar.

Rispetto alle precedenti previsioni che abbiamo redatto nel mese di Luglio e Ottobre, qualcosa è cambiato per quanto riguarda la categoria Miglior attrice: se da un lato si confermano teste di serie come Frances McDormand per Nomadland e Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom, dall'altro avanzano outsider dal grande potenziale come Vanessa Kirby, già premiata all'ultimo Festival di Venezia per la sua prova in Pieces of Woman e Carey Mulligan per il film rivelazione Promising Young Woman.