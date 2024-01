Per la gara della categoria Miglior montaggio agli Oscar 2024 parte favorita Jennifer Lame per Oppenheimer dopo aver conquistato il maggior numero di premi e nominations.

Ad inseguirla c'è la storica collaboratrice di Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker per Killers of the Flower Moon ma anche Yorgos Mavropsaridis per Povere creature! e Nick Houy per Barbie.

Per il 5° nome ci sono almeno 3 montatori in lizza: Kevin Tent per The Holdovers, Laurent Sénéchal per Anatomy of a Fall , Michelle Tesoro per Maestro.