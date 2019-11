Annunciate le nomination agli Euopean Film Awards (EFA) conosciuti anche come Oscar Europei.

Quest'anno l'Italia è ben rappresentata, dato che tra i nominati spiccano le 4 candidature conquistate dal film Il Traditore di Marco Bellocchio: miglior film, miglior regia, miglior attore (Pierfrancesco Favino) e miglior sceneggiatura.

Tra gli altri italiani candidati spicca la doppia nomination nella categoria Miglior documentario dove sono stati nominati sia Selfie di Agostino Ferrante, sia The Disappearance of My Mother di Beniamino Barrese.