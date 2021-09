E alla fine iniziò a piovere. Tutto quello che era accaduto in precedenza nel GP di Russia che domenica si è corso sulla pista di Sochi alla fine non è contato più nulla o quasi. A determinare il risultato della gara è stata la pioggia, attesa per tutta la gara, ma arrivata, abbondante, solo a cinque giri dal termine.

Norris, su McLaren, era in testa quando sono iniziate a scendere le prime gocce. La pioggia, in un primo momento, scendeva solo in alcune zone del tracciato ed in maniera leggera.

Verstappen, che in quel momento era al settimo posto, ha tentato il tutto per tutto ed è rientrato ai box montando le gomme da bagnato, quelle intermedie.

A metà del giro successivo a quello in cui Verstappen si era fermato, il box McLaren ha chiesto a Norris se voleva rientrare per il cambio gomme, ma lui ha risposto di no.

Hamilton aveva intenzione di seguire l'esempio del pilota McLaren con cui stava duellando per il primo posto perché non stava piovendo così forte, ma dal box Mercedes gli hanno ordinato di rientrare sulla base di quanto il meteo stava prevedendo. Così Hamilton si è fermato un giro dopo Verstappen, quando mancavano quattro giri alla fine, lasciando Norris solo al comando con le sue gomme slick. mentre la pioggia iniziava a cadere sempre più forte.

Rientrato in pista, Hamilton era in ritardo di circa 15 secondi da Norris, ma la pioggia aveva iniziato a scendere così forte che il sette volte campione del mondo lo ha raggiunto appena dopo poche curve portandosi in testa.

Norris, naturalmente, è poi rientrato ai box, ma la sua gara era ormai compromessa e alla fine ha tagliato il traguardo al settimo posto.

Sainz, con la sua Ferrari, che si era fermato per cambiare le gomme a Verstappen, ha tagliato il traguardo al terzo posto, ad una declina di secondi dall'olandese che ha conquistato il secondo gradino del podio, mentre Daniel Ricciardo, con l'altra McLaren e Valtteri Bottas, sull'altra Mercedes, che anche loro avevano deciso di cambiare le gomme appena aveva iniziato a piovere, hanno tagliato il traguardo al quarto e al quinto posto, precedendo la Alpine di Fernando Alonso.

Con la vittoria a Sochi, Hamilton conquista la vittoria n. 100 in carriera e si porta in testa al mondiale con 246,5 punti, mentre Vergstappe lo segue a due soli punti di distacco. Terzo è Bottas con 151.

Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane ad Instanbul con il gran premio della Turchia.

Crediti immagine: twitter.com/LewisHamilton/status/1442180957260460032