Buongiorno da Rete Italia News. Ci troviamo, durante il nostro viaggio tra le Eccellenze Italiane, in Friuli Venezia Giulia, nella ridente cittadina collinare di Fagagna, nota per le sue prestigiose Latterie con i suoi Formaggi cremosi e saporiti, ma anche per l’Oasi naturalistica delle Cicogne e per la tradizionale competizione della Corsa degli Asini.

Oggi Rete Italia Arte Cultura Sport Spettacolo vi accompagna nella visita alla 8^ edizione della mostra di pittura “Piccoli Passi d’Arte”.

Ad accoglierci all’ingresso dello storico stabile che ospita l’esposizione e che è anche la sede del palazzo Municipale, troviamo l’artista Sanvitese Roberto Monticoli, affiancato da una giovane collega la quale si dichiara lieta per il fatto che, nonostante il tempo inclemente grigio e piovoso, molti giovani si sono soffermati ad ammirare le opere esposte, firmando poi soddisfatti il registro degli ospiti visitatori, complimentandosi e affermando che si tratta di “Opere che rallegrano l’occhio e le frasi che le accompagnano accarezzano l’anima”.

Trentatré gli artisti espositori, con una varietà di stili e soggetti. A suscitare sensazioni emotive un omaggio a Lucio Dalla, diverse sculture accattivanti, una serie di tele raffiguranti dei bambini in varie situazioni, una serie di volti affusolati dai colori sgargianti… spiccano dallo sfondo nero della prima sala tre opere dai colori rosso vivace tra le quali una “Signora con cappello e fiori” dell’artista Emiliana Molinaro. Particolare attenzione richiama la riproduzione realizzata dall’artista Raffaella Sialino raffigurante la “Madonna con Bambino e Angeli” detta anche “Lippina”richiamandosi al Filippo Lippi originale del 1465. Tra gli altri, Roberto Monticoli, dalle sue opere invita a percepire “Colpi di colore che imprimono passaggi di luci progressive in geometrie che escono e allargano la visione al di fuori della cornice”.

Accomiatandoci formuliamo un arrivederci alla prossima edizione con il tipico saluto friulano…. Mandi.

Autore Sergio Sambi