Agli Oscar 2021 c'è stata con un’equa ripartizione dei premi che ha così ridimensionato il “dominio” di Nomadland che aveva invece vinto quasi tutti i riconoscimenti chiave durante l’Awards Season di quest'anno.

In ogni caso il road movie di Chloé Zhao ha vinto 3 Oscar nelle categorie principali: miglior film, miglior regia, miglior attrice assegnato a Frances McDormand.

Tra gli altri vincitori spicca Anthony Hopkins premiato per la miglior interpretazione maschile con il film The Father in cui affronta il dramma della demenza senile.

Ora scopriamo quali sono stati i verdetti confermati rispetto alle previsioni e quali invece i premi che hanno sorpreso rispetto ai risultati dell'Awards Season.