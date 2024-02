Il nuovo brano della cantautrice sugli stores digitali

“Solaris” è il nuovo singolo dell’artista Alease, con il prezioso featuring di Dj Simbabe, sui principali stores digitali. “Solaris” è il terzo singolo del nuovo progetto musicale di Alease che questa volta ci stupisce lanciando un featuring con Dj Simbabe, un artista eclettico molto attivo soprattutto nel nord Italia e sulle piattaforme digitali di tutto il mondo. Il Dj offre ad Alease questo mood Piano Dub e il titolo stesso ci fa capire che verremo proiettati in un’altra realtà.



https://open.spotify.com/intl-it/track/4EWfYKJ7frt68NtcBo0aBR?si=0d93c031680b4463



Il testo della cantante, infatti, parla di un luogo in cui è possibile porre rimedio a tutto quello che si è lasciato in sospeso, con il dialogo e con la tranquillità che solo in un'altra dimensione si può trovare. Si evince dal testo anche una forte mancanza, un forte bisogno della persona amata.



Storia dell’artista: https://www.alease.it/biografia-cantautrice-roma/

Instagram: https://www.instagram.com/alease.singer/

Facebook: https://www.facebook.com/Aleasecantautrice

TikTok: https://www.tiktok.com/@alease.cantautrice

YouTube: https://www.youtube.com/@AleaseSinger