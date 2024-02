Gianna Nannini torna, nel 2024, con un progetto che unisce un nuovo album, un film e un tour internazionale, sotto il marchio di una delle sue hit più iconiche: "Sei Nell'Anima". Un rimando alle sonorità più vicine al soul, allo stato d’anima, allo stile che, da sempre, caratterizza il suo modo di essere e di fare musica.

A distanza di cinque anni, dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini pubblica un album di inediti che è già manifesto, "Sei Nell’Anima", in uscita venerdì 22 marzo, su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Anticipato dal singolo “Silenzio”, “Sei Nell’Anima” è il concept album con cui la rockeuse italiana, per antonomasia, ha scelto di condividere, con il suo pubblico, una nuova missione in musica: donare se stessa, attraverso dodici tracce inedite che sprigionano il suo personalissimo essere nell’anima, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato.

“Sei Nell’Anima” è già disponibile, in presave e preorder, in tre versioni vinile (vinile nero, vinile bianco autografato, in esclusiva, su Amazon.it, vinile grigio autografato e numerato, in esclusiva, sullo store Sony Music) e CD (versione autografata, in esclusiva, per LaFeltrinelli).

Leitmotiv del tanto atteso comeback di Gianna Nannini, “Sei Nell’Anima” è anche il titolo del film dal 2 maggio, su Netflix: un frammento della sua storia, trent’anni raccontati, partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia, di netto, in due parti, la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983.





Dall’autunno 2024, il grande ritorno live, con la tournée internazionale "Sei Nell’Anima Tour - European Leg" – distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys: cinque grandi anteprime europee, in partenza, da Zurigo, il prossimo 25 novembre.

SEI NELL’ANIMA - TRACKLIST

1. ****

2. Silenzio

3. Io Voglio Te

4. Lento Lontano

5. Filo Spinato

6. Tutta La Vita

7. Il Buio Nei Miei Occhi (I’d Rather Go Blind)

8. Bang

9. Maledetta Confusione

10. Ciao È Meglio Di Goodbye

11. Stupida Emozione

12. Mi Mancava Una Canzone Che Parlasse Di Te







SEI NELL’ANIMA TOUR - EUROPEAN LEG

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

25 novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 novembre – Monaco – Olympiahalle

14 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

17 dicembre – Milano – Forum

21 dicembre – Roma – Palazzo Dello Sport