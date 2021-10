Il nome dato ad un bambino non solo lo accompagna per tutta la vita ma spesso ne condiziona il comportamento. Ogni nome è pieno di un'energia e ha involontariamente un effetto che influenza il carattere con un processo che si verifica con l'associazione di uno stimolo incondizionato che influisce ad interagire con gli altri. Il mondo probabilmente sarebbe oggi diverso se ad Alessandro (al quale in seguito gli fu dato l’appellativo di "magno" uno dei più celebri conquistatori e strateghi della storia) gli fosse stato imposto un nome diverso. Alessandro Marinella, quarta generazione della famiglia Marinella storica maison partenopea di abbigliamento della Via Riviera Chiaia, composto da generazioni di artigiani italiani, che producono circa 150 cravatte al giorno, porta lo stesso fortunato nome. «E’ un onore per me rappresentare la mia famiglia e la mia città, dove abbiamo sempre scelto di restare», ha recentemente dichiarato il giovane imprenditore figlio di un papà importante come Maurizio Marinella e con una storia di un brand che è conosciuto in tutto il mondo e che rappresenta l’eleganza e l’arte sartoriale partenopea. Alessandro così conclude:« guardiamo al futuro con entusiasmo e spirito di innovazione ma senza dimenticare le proprie radici che ci hanno condotto fin qui».

Lo storico marchio “E.Marinella” da novembre prossimo lancia la sua boutique online. Completamente rinnovato, riprogettato e reso più dinamico, il nuovo sito e-commerce offre un’esperienza di shopping innovativa proponendo insieme all’iconica cravatta, tutta la linea di accessori che da sempre hanno attirato clienti di tutto il mondo nel celebre negozio di Napoli.

Alessandro Marinella, promotore del progetto, supportato da suo padre Maurizio, apre le porte di “E.Marinella” al mondo digitale conservando i valori trasmessi di padre in figlio sin dal 1914. L’azienda continua così il suo viaggio da Napoli verso il mondo offrendo una User Experience entusiasmante, dando la possibilità di scegliere, proprio come in negozio, le sfumature di colore, le fantasie, le misure delle cravatte fino a poterle personalizzare con iniziali o altri ricami.

Come in negozio anche l’e-boutique offre una vasta selezione di prodotti da donna, dai foulard in seta alle borse in pelle. Protagonista indiscussa della nuova piattaforma sarà l’esclusiva collezione di cravatte, pochette e foulard da donna, realizzati con materiali ecosostenibili in collaborazione con Orange Fiber, dimostrando l’attenzione della maison per la salvaguardia dell’ambiente.

“E.Marinella” da 107 anni si impegna ad avere un approccio Customer Centric dove l’attenzione per il cliente e il contatto umano continuano ad essere il motore dei processi aziendali. Anche online si avrà la possibilità di essere seguiti da personale qualificato pronto a consigliare e accompagnare l’utente in tutte le fasi della Customer Journey, ossia della relazione e del rapporto che si crea tra brand e utente fino ad arrivare al cliente fidelizzato.

Alessandro Marinella dedica molto del suo tempo alla promozione della transizione tecnologica in casa “E.Marinella”, dei nuovi prodotti, dei nuovi progetti ma anche di vari brand che lo scelgono come testimonial in virtù della sua credibilità, del suo seguito, della sua genuinità e del suo stile di vita, ma principalmente per lo spazio che - ed è il caso di dire - si è ritagliato nel settore della moda. Alessandro è quindi un vero testimonial della società contemporanea da portare ad esempio a tanti giovani che voglio affermarsi nella loro vita.