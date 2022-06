In dettaglio, le dichiarazioni di Conte rilasciate all'uscita del vertice convocato nella sede del partito sono riassunte nel video. I punti principali sono stati i seguenti.

Il Movimento rimarrà sempre la prima forza politica che continuerà ad occuparsi dei temi che sono l'ossatura fondamentale della sua missione in politica.

"Per quale motivo?" è stata la risposta a chi gli ha chiesto se pensasse di lasciare il Movimento dopo l'uscita di Di Maio. Conte ha poi aggiunto: "L’uscita del Ministro degli esteri è un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico ma rimaniamo forti con inostri valori, i nostri ideali ed il nostro progetto politico".

E per quanto riguarda il sostegno al governo Draghi, Conte ha ribadito che non è mai stato messo in discussione.

Al fianco di Conte il presidente della Camera, Roberto Fico.