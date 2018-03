A Made in Mama Ciak si gira: casting a Bari per scegliere i protagonisti del videoclip

Importante appuntamento per tutti gli assistiti e iscritti dell'agenzia Fatti per il Successo Academy, gestita all'imprenditore, ex modello e manager barese Miky Falcicchio. Fatti per il Successo Academy, la cui sede principale è a Bari in via Conte Girolamo Giusso 13\D, non si occupa solo di formazione e preparazione di bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni per i settori cinema, tv, pubblicità e alta moda, ma anche del variegato e avvincente mondo digitale, migliorando la presenza online di aziende e professionisti insieme ai quali sviluppa importanti eventi nazionali.

Per quanto riguarda questo evento, la segreteria dell'Academy più incisiva del Sud Italia ha comunicato ai propri iscritti (dagli 0 ai 12 anni) che mercoledi 14 marzo si terrà un casting a porte chiuse, durante il quale saranno selezionati i protagonisti del videoclip, che presenterà tutta la nuova collezione Made in Mama primavera/estate.

L'appuntamento è previsto per mercoledi prossimo presso lo store Made in Mama in Via Andrea da Bari 42H dalle 16:30 alle 18:30.

Un evento per tutti gli iscritti all'Academy assolutamente da non perdere!