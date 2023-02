Per la categoria Miglior scenografia ai prossimi Oscar Babylon parte favorito dopo aver vinto l’Art Directors Guild Award, il premio con cui annualmente il sindacato degli scenografi sceglie le migliori prestazioni professionali dell'anno. Si tratta di un riconoscimento chiave che si aggiunge agli altri premi vinti per questa categoria: dal BAFTA al Critics Choice Award, dall'HCA Film Award fino al Variety Artisans Award.

In questo scenario l’unico che può batterlo è Elvis, il cui team è capitanato dalla pluripremiata Catherine Martin che ha già vinto la statuetta 2 volte per questa categoria (nel 2002 per Moulin Rouge, nel 2014 per Il Grande Gatsby). Attenzione anche al film tedesco All Quiet on the Western Front che è riuscito ad entrare nella cinquina con le sole candidature agli ADG Awards e ai BAFTA.