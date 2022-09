Rispetto ai tre precedenti successi, stavolta Francesco Bagnaia non è stato in testa al GP di San Marino e della Riviera di Rimini fin dal primo giro. Il pilota torinese della Ducati ha dovuto attendere il terzo giro, quando ha sorpassato Enea Bastianini (Gresini Racing) che guidava la gara dopo che l'altro pilota ufficiale Ducati, Jack Miller, partito in testa era scivolato alla curva 4.

I due piloti Ducati, che il prossimo anno faranno coppia nel team di Borgo Panigale, hanno conservato queste posizioni anche sul traguardo, con il riminese che nell'ultima parte di gara si è limitato a fare il guardaspalle del suo futuro compagno, evitando di battagliare per la prima piazza per non togliergli punti in ottica mondiale.

Terzo classificato Maverick Viñales (Aprilia) che fino a due terzi di gara è riuscito a tenere il passo di Bagnaia, portandosi addirittura in seconda posizione, ma nel finale ha dovuto cedere al ritorno della "Bestia" e si è accontentato del terzo gradino del podio, con un distacco di 4 secondi dal primo. Ottimo quarto, Luca Marini (VR46) che con una gara regolare è riuscito a tenere il passo dei primi, senza però mai riuscire a lottare per tentare di aggiudicarsi almeno il terzo posto.

Quinto con l'altra Aprilia, Aleix Espargaro. Solo sesto Fabio Quartararo (Yamaha) che, nonostante la moto a disposizione, ha cercato di fare miracoli per rimanere attaccato ai primi in modo da giocarsela nel finale, come in altre occasioni... ma stavolta senza successo.

All'inizio, complice anche l'asfalto del circuito di Misano, il gran premio ha registrato diverse cadute. Di Jack Miller abbiamo detto. Alla prima curva dopo il via, sono andati nella ghiaia, per fortuna senza conseguenze, Johann Zarco (Pramac ), Pol Espargaro (Honda) e Michele Pirro (Aruba.it Racing). Nel secondo giro, stessa sorte anche per Marco Bezzecchi ( VR46) che, scattato dalla prima fila, si trovava nelle primissime posizioni.

Questi i primi dieci classificati :

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 27 laps

02. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.034

03. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 4.212

04. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 5.283

5. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 5.771

06. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 10.230

07. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 12.496

08. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 14.661

09. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 17.732

10. Alex Marquez (LCR Honda Castrol) + 21.986

Con la vittoria ottenuta, oggi, la quarta di fila per la Ducati - un record, visto che è la prima volta che accade - nella classifica del mondiale piloti Bagnaia scavalca Aleix Espargaro, terzo a -33, e si porta a -30 da Quartararo, in testa con 211 punti, quando mancano ancora sei gran premi da disputare.

Prossimo appuntamento per la MotoGP il 18 settembre in Spagna, con il GP d'Aragona.