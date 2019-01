Al CES di Las Vegas le auto sposano la tecnologia!

Al CES di Las Vegas, una delle più famose fiere al mondo dedicate all'elettornica di consumo, in questa edizione del 2019 sono presenti anche numerose case automobilistiche: BMW, KIA, Nissan, Hyundai...

Un assurdo? non è così. Il motivo, infatti, è presto detto: le auto di domani saranno sempre più tecnologiche e sempre più dotate di componenti elettronici a disposizione di passeggeri e conducente (ammesso che anche lui non finisca poi per diventare esclusivamente un passeggero).

Le case case automobilistiche presenti hanno presentato al CES soluzioni tecnologiche (più o meno futuristiche) che fanno ampio uso di intelligenza artificiale, realtà aumentata/virtuale ed altre tecniche informatiche di ultima generazione!

Così, si va dal nuovo sistema di infotainment che Audi utilizzerà sui futuri modelli fino al rivoluzionario Ultimate Mobility Vehicle di Hyundai, mezzo dotato, oltre che di ruote, persino di gambe che gli permettono di "avventurarsi" anche in luoghi prima inaccessibili.