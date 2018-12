Casa Dolce Casa: ecco dove investire in Italia

Casa dolce casa, ancora di più quando può essere fonte di investimento: la tendenza degli alloggi vacanza (sempre più apprezzati dai viaggiatori) e degli affitti brevi sono un’opportunità davvero interessante per tutti i proprietari di una seconda casa.

Ma dove conviene investire? In Europa, con le regolamentazioni vigenti? In Italia? Nelle grandi città, al mare, in montagna, al lago?



HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca per alloggi vacanza, ha analizzato oltre 100 località per individuare quelle più "attraenti" per un investimento immobiliare simile, dove il ritorno sul budget speso è più immediato e quelle dove, invece, si fa attendere.



E Venezia è il capoluogo più interessante per un investimento, recuperabile in 3,8 anni. Il prezzo di affitto è il più alto, acquistare costa in media 2.767€/m2. La Valle d'Aosta, invece, è la regione dove occorre aspettare più a lungo per un ritorno sull'investimento, 5,9 anni, e il Trentino quella in cui si recupera mediamente più in fretta, 2,4 anni.