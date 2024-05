Charles Leclerc (Ferrari), ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco al termine delle qualifiche sul circuito di Montecarlo, piazzandosi davanti alla McLaren di Oscar Piastri e al compagno di squadra, Carlos Sainz.

Senza correre rischi, Leclerc ha passato senza troppi patemi i tagli di Q1 e Q2 prima di esprimere tutto il suo potenziale in Q3 dove, nel primo time attack, ha fatto registrare come primo miglior tempo 1:10.418, successivamente abbassato di due decimi nel secondo e ultimo tentativo, dove ha fatto registrare un ottimo1:10.270.

Piastri è stato il pilota che più di altri è riuscito ad impensierire il monegasco, è domenica gli affiancherà la sua McLaren nella griglia di partenza, dopo aver fatto registrare il secondo tempo con un ritardo di quasi due decimi. A seguire, troviamo l'atra coppia Ferrari - McLaren con Sainz e Norris, che hanno girato sugli stessi tempi con un ritardo di quasi tre decimi dal miglior tempo di Leclerc.

Il campione del mondo in carica che guida anche il mondiale 2024, Max Verstappen, ha dovuto accontentarsi del sesto posto dopo aver leggermente urtato il muro alla Sainte Devote, praticamente all'inizio del suo ultimo giro di qualifica, quando però non c'era più tempo per ripassare dal traguardo prima della bandiera a scacchi.

Ciò significa che la serie di pole position consecutive dell'olandese si interrompe ad otto (sette quelle stagionali) eguagliando, ma non superando, il record di Ayrton Senna .

I piloti della Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, si schiereranno in griglia, rispettivamente, quinto e settimo, mentre Yuki Tsunoda della RB, Alex Albon della Williams e Pierre Gasly dell'Alpine sono gli altri piloti che completano la top ten.

In parte anche a causa del traffico, la Q1 è stata fatale - a sorpresa - sia per la Aston Martin di Alonso che per la Red Bull di Perez che domani partiranno, rispettivamente, in 16.a e 18.a posizione.

Per Vasseur, team manager Ferrari, finora è stato un ottimo weekend, ma - come lui stesso ha ricordato - la gara è quella che conta e non si è ancora disputata:

"È stata una buona giornata, ma già da ieri Charles stava facendo un weekend positivo. In Q1 c'è stato un problema con quel sacchetto sull'ala anteriore, ma ha mantenuto la calma. Era al limite perché abbiamo perso 2-3 giri in quella fase, ma ha fatto un gran bel lavoro lungo la sessione. Prima della qualifica abbiamo cambiato il motore per sicurezza, ma non abbiamo alcuna tensione per domani. Penso che abbiamo il vantaggio di avere sempre la stessa routine di preparazione per la gara: ci incontriamo per la strategia, per l'assetto e via dicendo. Onestamente penso che l'attesa sarà gestibile.Charles sta volando dall'inizio del week end. È stato molto costante con un passo velocissimo fin dall'inizio. È vero che il Q1 non è iniziato bene per noi, abbiamo dovuto fare un giro in più per togliere il sacchetto di plastica. Avevo un po' di paura per il fatto che potesse essere nervoso, e questo avrebbe potuto condizionarlo, ma ha mantenuto la calma ed è andato alla grande.Anche Carlos è stato molto bravo con un gran bel giro alla fine, ed è bello avere entrambe le macchine davanti anche in ottica strategia e per tutto il resto. Ma vedremo domani, sappiamo che è eccezionalmente importante fare la pole-position a Monaco, però non è scontato vincere, per cui dobbiamo fare tutto come si deve".