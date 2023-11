La gara per la categoria Miglior sceneggiatura originale ai prossimi Oscar dovrebbe essere tra Barbie e The Holdovers con Past Lives come terzo incomodo. Tutto dipenderà dall'Academy e se dunque alla fine dei conti deciderà di considerare lo script di Barbie "originale" oppure no con un'elevata possibilità di ottenere una candidatura nella categoria degli adattamenti.

Stesso discorso vale per Origin di Ava Duvernay definito a sorpresa “originale” dal sindacato degli sceneggiatori americani (WGA) nonostante sia basato sul libro Caste: The Origins of Our Discontents di Isabel Wilkerson.

Quanto alla possibile cinquina troviamo Anatomy of a Fall, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes e anche Air e Maestro. Seguono altri 3 script originali particolarmente apprezzati dalla critica americana.