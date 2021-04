Nella gara per la categoria Miglior attore protagonista agli Oscar 2021 parte favorito il compianto Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom dopo aver vinto i premi chiave dell’Awards Season, ma il sempre più crescente apprezzamento da parte della critica americana verso l’interpretazione di Anthony Hopkins in The Father potrebbe rimescolare le carte.

All’inizio della Stagione dei Premi lo scenario sembrava presagire una sfida ben diversa e cioè quella tra Boseman e l'escluso Delroy Lindo (Da 5 Bloods) che poteva vantare numerosi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani come il National Society of Film Critics Award e Hollywood Critics Association Award (anche se la sua esclusione sia dai Golden Globe che dai SAG Awards non lasciava presagire nulla di buono). Senza dimenticare la performance di Riz Ahmed per Sound of Metal che premio dopo premio è riuscito a imporsi come una valida alternativa...