Va a Jorge Martin (Pramac) il Gran Premio di Germania di MotoGP che si è disputato al Sachsenring alla fine di un duello appassionante che si è risolto praticamente a pochi metri dalla linea del traguardo con Francesco Bagnaia (Ducati), secondo a soli 64 millesimi. Terza posizione per Johann Zarco, con l'altra Pramac, con un ritardo di quasi sette secondi dal compagno di squadra.

Al via, il più veloce è stato Jack Miller che si è messo in testa al gruppo seguito da Luca Marini e Bagnaia che alla curva 11 si porta in testa. È l'inizio di una fuga? No, perché al terzo giro, Martin sorpassa Bagnaia alla curva 12 e prende subito mezzo secondo di vantaggio, mentre Brad Binder e Zarco risalgono dal retro del gruppo.

A un terzo di gara, Binder (Red Bull KTM) sorpassa Marini (VR46) e si porta al terzo posto. Due giri più tardi, è Zarco a superare Marini, che scivola così in quinta posizione.

Nel frattempo, davanti, Martin e Bagnaia sono in fuga con un vantaggio di oltre tre secondi sugli inseguitori. A questo pinto si delineano tre coppie: Martin e Bagnaia per la vittoria, Binder e Zarco in lotta per il terzo posto e Marini e Bezzecchi, con l'altra VR46, per il quinto posto.

Con il fiato sul collo di Zarco, Binder cade alla curva 8 (forse per una marcia che non entra) e consegna al francese il terzo posto. Nel frattempo, Bagnaia attacca Martin alla curva 12 e riesce a passarlo all'interno. La risposta di Martin arriva tre giri dopo nello stesso identico punto. Inizia così un duello che si concluderà solo a pochi metri dal traguardo.

Al 27º giro, Bagnaia è incollato al rivale ma Martin gli chiude tutti gli spazi. All'uscita dall'ultima curva, nel penultimo giro, il campione del mondo tocca il posteriore della Ducati di Martin e perde tre decimi.Tenta poi di rifarsi sotto per un ultimo attacco, ma non ci riesce per un soffio. Sul traguardo, Martin e Bagnaia sono separati da 64 millesimi di secondo.

Zarco arriva terzo con un brivido: nella frenata della prima curva, nell'ultimo giro, rischia di cadere. Bezzecchi è quarto. Marini completa il trionfo Ducati, portando a cinque le moto di Borgo Panigale nelle prime posizioni.

Con la vittoria nel Gran Premio di Germania, Martin completa una doppietta iniziata ieri con il successo nella gara sprint e nella classifica del mondiale si avvicina a Bagnaia, riducendo il distacco a 16 punti. Bezzecchi adesso è terzo, a 34 punti dal pilota piemontese.

Il prossimo appuntamento per la MotoGP è tra una settimana da Assen per il GRan Premio d'Olanda.



I primi 10 classificati:

01. Jorge Martin (Prima Pramac Racing)

02. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.064

03. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 7.013

04. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 8.430

05. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 11.679

06. Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) + 11.904

07. Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) + 14.040

08. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) + 14.859

09. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) + 17.061

10. Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP™ Team) + 19.648





Crediti immagine: twitter.com/ducaticorse/status/1670422749678915585