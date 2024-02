Bologna esagerato, 4-0 al Lecce. Monza e Verona senza gol

Altri tre passi avanti verso la Champions per il Bologna, che si sbarazza del Lecce con un netto poker: gol iniziale di Beukema e poi una doppietta di Orsolini, poi segna anche il nuovo acquisto Odgaard. Finisce 0-0 Monza-Verona.



La Fiorentina ritrova la vittoria: 5-1 al Frosinone

La Fiorentina rilancia le ambizioni europee schiantando 5-1 il Frosinone al franchi. Primo gol viola di Belotti, seguito da Ikoné, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak, con l’unica rete ospite di Mazzitelli.



Salernitana, Liverani è il nuovo allenatore

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.

La notizia è arrivata dopo aver sollevato dall’incarico di allenatore Filippo Inzaghi. “Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”, ha detto la società in una nota.



De Rossi: “Mai soddisfatti di una buona sconfitta, sono figlio di Spalletti”

“Dobbiamo ancora analizzare il nostro gioco. Sono figlio calcistico di Luciano Spalletti che non accettava i complimenti quando si perdeva perché diceva che altrimenti si cade nella mediocrità. Era giusto il pareggio ma l’Inter non ha rubato nulla. Se vogliamo competere a livello di queste squadre molto forti bisogna analizzare questa sconfitta”.



Serie A, Genoa-Atalanta 1-4: Gasperini consolida il quarto posto

Atalanta batte 4-1 il Genoa e centra la quarta vittoria consecutiva in Serie A, tornando a +3 sul Bologna e consolidando il quarto posto in classifica. Ad aprire le marcature a Marassi è il solito De Ketelaere, con un gol-capolavoro dopo 22'. I padroni di casa reagiscono a inizio ripresa e trovano il pari con il grande ex Malinovskyi (51'), ma subito dopo vanno di nuovo sotto puniti da una splendida punizione di Koopmeiners (55'). Al termine di un lunghissimo recupero i gol in contropiede di Zappacosta e dell'esordiente Touré rendono il passivo più pesante di quanto espresso dal campo. La Dea continua a correre, il Grifone, nonostante l'ennesima partita gagliarda, si ferma dopo otto risultati utili consecutivi.



Serie B: ok Parma e Venezia, la Cremonese rallenta. Vincono Bari, Palermo e Catanzaro

Nella 24a giornata di Serie B trionfa il Parma, che vince 2-1 sul campo del Cittadella grazie ad Hernani e Bernabè: stesso risultato per il Palermo in casa della Feralpisalò. Successo in trasferta anche per il Venezia, 3-0 contro il Sudtirol, mentre rallenta la Cremonese, solo 1-1 con la Reggiana. Il Bari stende 3-1 il Lecco, 3-2 in rimonta per il Catanzaro contro l’Ascoli. Altra sconfitta per la Samp, superata 2-0 in casa del Pisa.



Serie B: tra Ternana e Spezia succede tutto allo scadere, 1-1 al Liberati

Nel posticipo del ventiquattresimo turno di Serie B termina 1-1 la sfida salvezza tra Ternana e Spezia. Dopo un primo tempo dai buoni ritmi, gli umbri sbagliano un rigore con Pereiro (neutralizzato da Zoet), ma riescono a passare in vantaggio all’89’ con la zampata di Distefano. Quando tutto sembra perduto i liguri raggiungono il pari con il mancino vincente di Di Serio al 95’, a tempo praticamente scaduto.

Succede tutto nel finale tra Ternana e Spezia, 1-1 al Liberati. Pronti via e gli ospiti spaventano subito i padroni di casa, con l’ex di giornata Falcinelli che va vicino al vantaggio. Dopo il grande rischio i padroni di casa sembrano poter prendere in mano la partita, ma con il passare dei minuti sono i liguri a gestire il possesso del pallone per provare ad andare in vantaggio. Esposito è il più attivo tra le file dei bianconeri, ma si trova di fronte un super Iannarilli, in più occasioni. La gara vive di buon ritmo fino al termine del primo tempo, ma al duplice fischio il risultato rimane fermo sullo 0-0. Ad inizio ripresa gli umbri cominciano meglio, e poco dopo l’ora di gioco hanno l’enorme chance di passare in vantaggio: calcio di rigore conquistato da Raimondo per il fallo del portiere Zoet, che però si fa perdonare neutralizzando Gaston Pereiro dagli undici metri (con Raimondo furibondo per non aver avuto la possibilità di calciare il penalty al posto dell’uruguaiano). Gli uomini di D’Angelo, quasi spinti dall’errore avversario, tornano a premere forte sull’acceleratore. Iannarilli abbassa la saracinesca ad Esposito in un altro paio di occasioni, ma ad un passo dal novantesimo, arriva la rete del vantaggio della squadra di Breda: ripartenza veloce all’89’, con de Boer che crossa dalla destra e trova la zampata vincente di Distefano. In pieno recupero, a tempo oramai scaduto, gli ospiti riescono clamorosamente a trovare il pareggio: batti e ribatti al limite dell’area umbra, con Di Serio che al 95’ regala il pari con il sinistro ai bianconeri. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: Ternana e Spezia salgono a quota 22 punti, con il distacco dal primo posto salvezza che rimane quindi di 5 punti.