Raccontaci un po': Chi è Davide Campagna?

Qualcuno mi conosce come attore, qualcuno come acrobata circense, qualcuno come regista, qualcuno come musicista. La verità è che io mi definisco un artista a 360 gradi. Mi sono diplomato nel 2013 all'Accademia d'arte Circense di Verona, e nel 2017 al Cirko Vertigo di Torino. In queste scuole ho imparato l'arte dell'equilibrismo, della giocoleria, della recitazione e del maneggiare il fuoco. Successivamente, parallelamente al liceo linguistico che mi ha permesso di imparare bene l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, ho frequentato il Conservatorio F. Venezze di Rovigo dove ho studiato canto e pianoforte. Queste abilità mi hanno poi permesso dal 2014 di essere protagonista di numerose esperienze teatrali e cinematografiche. Nella mia carriera ho lavorato in teatro con Luca Ronconi e al fianco di grandi nomi come Syusy Blady (Turisti per caso), Tommaso Bianco (allievo di Eduardo De Filippo), Carla Fracci e Giancarlo Giannini. Cinematograficamente invece, tra i numerosissimi film a cui ho preso parte, ho recitato al fianco di Vincent Cassel, Salma Hayek e numerose altre stelle di Hollywood nel film "The Tale of Tales" di M. Garrone, e al fianco di Owen Wilson, Justin Bieber, Will Ferrell e Penelope Cruz nel film diretto da Ben Stiller "Zoolander 2". Tra le altre produzioni a cui ho preso parte posso citare il film francese "La Prière" di Cedric Kahn, "Nessuno come noi" di Volfango De Biasi e "Amore Criminale" su RAI 3 dove ho avuto l'onore di conoscere la casting director con cui tuttora collaboro Vittoria Adamo, e che ho coinvolto nel mio primo film come regista "L'equilibrista con la stella".



Su cosa si basa un regista per girare un film?

L'ideazione di un film può partire da tantissime cose. Ci sono i film commissionati da una Rete, come i grandi film e la maggior parte di quelli che si vedono in TV, e quelli che invece partono dall'ispirazione di un regista, cosiddetti "film indipendenti". Io per la realizzazione del mio film mi sono ispirato a un tema che a me sta a cuore: il circo. Da sempre l'ambiente circense per me è stato come una seconda casa, dove oltre a esibirmi ho imparato ad apprezzarne la cultura, le abitudini e la storia.

Puoi raccontare del tuo ultimo lungometraggio da regista? Sappiamo che c'è un cast eccezionale!

Il mio primo e, per ora, ultimo film da regista è "L'equilibrista con la stella". Il film parla della storia vera di una ragazza ebrea nel 1943 che si innamora di un clown che la nasconde nel suo circo e la fa esibire come equilibrista, facendola sfuggire così alle persecuzioni naziste. Nel film sono il regista, il direttore della fotografia e l'attore coprotagonista. Altri protagonisti del film sono Giada De Francesco Abate, Zahira Berrezouga (che molti di voi ricorderanno come la Strega Varana della Melevisione), Rita Pelusio (da Colorado), e soprattutto Angelo Maggi, storico attore e doppiatore famoso per aver prestato la voce al personaggio di "Iron Man", a Tom Hanks in "Cast Away" e a numerosi film e serie TV Hollywoodiani. Il film vede anche la partecipazione di Leone Frisa, protagonista della pellicola Netflix "Onore e Lealtà", e la partecipazione in voce di Alessio Puccio, storica voce ufficiale di Daniel Radcliffe dai tempi di Harry Potter.

Hai avuto delle difficoltà a girare questo progetto ?

Come in ogni cosa le grandi aspettative vanno di pari passo con l'impegno e le difficoltà. Il film è stato da subito molto ambizioso, e l'ho iniziato da solo nel 2016, con l'aiuto della sceneggiatrice e prima produttrice Valeria Volpe. Successivamente la pellicola prende un risvolto enorme nel 2019 quando coinvolgo la casting director Vittoria Adamo con la sua associazione Vena Artistica e quando soprattutto conosco il grande J. C. Abraham De Palma, nipote del più famoso avo Brian De Palma, che credendo nel progetto mi ha aiutato a dirigerlo e ha fondato la casa di produzione cinematografica The Palma Movie srl per permettere alle ambizioni del film di diventare reali e tangibili. Le spettacolari musiche del film sono composte da mio fratello Alessandro Campagna e dalla compositrice Camilla D'Onofrio.

Ti sei appoggiato ad enti /associazioni o produzioni per la realizzazione ?

Tantissime le Associazioni e Fondazioni che mi hanno aiutato nei 3 anni di riprese, come la fondazione Cirko Vertigo, Parco Le Serre, Il circolo dei lettori di Torino, Cojetà Grugliaschesa e numerosissime altre. Ma se il film è quello che è oggi, lo devo principalmente al grande lavoro di Vena Artistica e al sostanzioso aiuto economico e artistico ricevuto dalla The Palma Movie e dal più giovane produttore cinematografico d'Italia J. C. Abraham De Palma.

Futuro, Covid19 permettendo?

La nostra strategia era quella di distribuire il film al cinema, in tutte le sale italiane nel 2021 e poi distribuirlo successivamente sulle principali piattaforme On Demand. Il film è molto richiesto dalle più grandi case di distribuzione streaming. Ma per ora vogliamo prima percorrere una lunga strada di Festival. Se il covid persisterà invertiremo la strategia: Il film sarà principalmente disponibile sulle piattaforme On Demand e successivamente lo distribuiremo nelle sale e faremo riscoprire agli Italiani il piacere di andare al cinema. Non nego che a partire dal 2023 il film potrebbe essere disponibile anche all'estero.

Se le persone vogliono seguirti dove possono trovarti?

Sono molto attivo su Instagram, possono trovarmi cercando "davidecampagna.official". Per contatti professionali invece possono scrivere ai miei agenti o a info@davidecampagna.it o tramite il form contatti su www.davidecampagna.it