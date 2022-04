Bottino pieno delle inglesi nei primi due incontri dei quarti della Champions League con Liverpool e Manchester City che, rispettivamente, superano Benfica e Atletico Madrid.





Benfica - Liverpool 1-3

Formazioni

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt (Meite 70'), Everton (Yaremchuk 82'); Núñez, Gonçalo Ramos (João Mário 86'), Rafa Silva

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold (Gomez 89'), Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita (Milner 89'), Thiago Alcântara (Henderson 61'); Salah (Jota 61'), Mané (Firmino 61), Díaz

Il Liverpool, reduce da quattro vittorie esterne su quattro in questa edizione, martedì ha vinto anche a Lisbona. La prima rete per la squadra di Klopp arriva al 17', grazie a Ibrahima Konaté che di testa mette in rete su angolo battuto da Andy Robertson. Non venendo meno alle legge del gol sbagliato gol preso, dopo l'errore di Nicolás Otamendi, la prima occasione del Benfica dall'inizio della partita, gli ospiti poco dopo vanno sul 2-0 con Sadio Mané che chiude in rete una combinazione avviata con un traversone da Alexander-Arnold.

La squadra di Nélson Veríssimo accorcia però le distanze al 49', con il rasoterra vincente di Darwin Núñez. Il gol rianima il Benfica che mette sotto pressione il Liverpool, almeno fino al momento in cui Klopp non effettua un triplo cambio, ridando così lucidità al suo undici che, dopo aver resistito al forcing dei portoghesi, in finale di tempo segnano il terzo gol con Luis Díaz che, palla piede, aggira Vlachodimos e appoggia in rete per il definitivo 3-1.



Manchester City-Atletico Madrid 1-0

Formazioni

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündoğan (Grealish 68); Mahrez (Foden 68), Sterling (Gabriel Jesus 68), Bernardo Silva

Atletico: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savić, Reinildo, Renan Lodi; Marcos Llorente (Matheus Cunha 60), Kondogbia, Koke (De Paul 60); João Félix (Lemar 81), Griezmann (Correa 60)

Poiché, per principio, una partita di Champions League non può definirsi noiosa, allora quella Tra City e Atletico dovrà definirsi tattica con i padroni di casa che si affidano al possesso palla e gli spagnoli alla propria fase difensiva. Nel primo tempo accade ben poco e le due squadre vanno al riposo sull 0-0.

Stessa musica anche ad inizio ripresa, anche se i colchoneros spaventano gli inglesi con un paio di ripartenze potenzialmente molto pericolose, il cui esito è stato sprecato dalla poca lucidità di Griezman. Una punizione di Kevin De Bruyne costringe Oblak alla prima parata complicata del match, ma non spezza l’equilibrio in campo. Poi Aymeric Laporte ci prova di testa su uno dei numerosi angoli battuti dal City con una conclusione di poco alta.

Al 70’ Phil Foden, appena entrato, serve sulla destra, in area, De Bruyne che con un perfetto diagonale sblocca il punteggio. Il centrocampista belga va anche vicino al raddoppio, ma l'ex viola Stefan Savić refspinge il tiro.



Mercoledì 13 aprile le partite di ritorno, con Benfica o Liverpool che in semifinale incontrerà la vincente tra Bayern e Villareal, mentre il City o l'Atletico incontrerà la vincente tra Chelsea e Real Madrid.







