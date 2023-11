Torna quest’anno “ArtePadova”, tra le più longeve manifestazioni nel mondo dell’arte in Italia, che si svolgerà dal 10 al 13 novembre nei padiglioni di Padova Fiere.

Insieme alle 15.000 opere d’arte esposte da circa 140 galleristi nella manifestazione di quest’anno, sarà presente anche uno dei “Vangeli” di Antonio Del Donno, le famose tavole di legno recuperate, incollate e con cerniere in ferro, che riportano con caratteri stampati a fuoco versetti del Vangelo di forte simbologia ammonitrice.

Tra le opere del maestro beneventano più ricercate e presenti nelle collezioni delle maggiori istituzioni religiose e civili, il “Vangelo” verrà esposto da “HR Docks Gallery”, la galleria d’arte di Torino che nasce dalla collaborazione tra “Hipponion Art Gallery” e “Res Publica Democratic Art”, due gallerie che operano da oltre 15 anni nel mondo dell’arte moderna e contemporanea.

L’opera di Antonio Del Donno sarà messa in mostra dalla HR Docks Gallery insieme alle opere di Alighiero Boetti, Agostino Bonalumi, Hans Hartung e Salvo, artisti di altissima levatura e conosciuti da pubblico e critica per i loro splendidi lavori.

E sicuramente non sfigurerà il Vangelo di Antonio Del Donno accanto ad artisti così apprezzati, sia per la qualità artistica dell’opera che per i significati che può suscitare, soprattutto di carattere etico e spirituale. E quale migliore luogo della città di Padova, la città del “Santo”, permeata di spiritualità, per esporre un Vangelo del maestro beneventano?