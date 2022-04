Nelle libere del venerdì del GP di Spagna di MotoGP, che si corre domenica sul circuito di Jerez, Fabio Quartararo (Yamaha Moto) conferma il buon momento, anche della sua moto, con il miglior tempo di giornata, ottenuto precedendo il trio Ducati composto da Enea Bastianini (Gresini Racing), Francesco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martin (Pramac Racing), seppur in ritardo di un paio di decimi

Da segnalare una prima giornata no per Marc Marquez, finito per terra un paio di volte, che ancora non ha trovato il giusto feeling con l'attuale Honda... anche se quanto fatto vedere nella gara di una settimana fa farebbe ritenere il contrario. Marquez ha terminato le due sessioni in diciannovesima posizione, anche se in compagnia.

One tiny tip off followed by another! 💥 @marcmarquez93 picked his bike up after one crash in #MotoGP FP2 only to be lucklessly brought down again by a small damp patch on track! 😮 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/8OEeLSpiD7