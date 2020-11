Nonostante siano arrivati dalla Q1 Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) e Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) sono stati comunque protagonisti anche della Q2 nelle ultime qualifiche della stagione 2020 di MotoGP.

Sul circuito di Portimao, dove domenica si disputa il GP del Portogallo, il pilota italo brasiliano partirà infatti dalla seconda posizione in griglia distanziato di soli 44 millesimi dal primo, il portoghese Miguel Oliveira (KTM Tech 3), che sul circuito di casa ha fatto segnare il miglior tempo con 1'38.892, mentre terzo, con un decimo di ritardo, è Jack Miller su Pramac Racing.





