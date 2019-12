Questa mattina, luynedì 2 dicembre, presso la CISAL Sindacato Autonomo Nazionale in via Torino n.95 di Roma, la Federdistat-Cisal si associa ai sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil e Confsal di categoria per una conferenza stampa e per continuare a tenere alta l’attenzione del Governo e della politica sulle gravi problematiche che attanagliano da sempre i lavoratori dei Vigili del Fuoco.

Dopo la manifestazione unitaria svoltasi a Piazza Montecitorio e ai sit-in di fronte tutte le Prefetture d’Italia del 15 novembre, al partecipatissimo sciopero nazionale dello scorso 21 novembre, la protesta di questi bistrattati “operatori del soccorso” prosegue con le conferenze stampa territoriali che si svolgeranno presso i comandi di ogni capoluogo di regione.

Le vertenze messe in campo sono rivolte al riconoscimento di una reale specificità e alta professionalità dei Vigili del Fuoco oltre che un consistente potenziamento degli organici finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Occorre fare in modo che nella prossima Legge di Bilancio l’esecutivo mantenga gli impegni formalizzati negli emendamenti presentati da tutti gli schieramenti politici, a seguito della protesta unitaria di Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Federdistat-Cisal a favore della valorizzazione stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco e delle tutele assicurative degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli stessi.

E’ tempo di tradurre con fatti concreti le promesse formulate dal Governo e dalla politica circa le legittime rivendicazioni che questa categoria di lavoratori reclama ormai da troppo tempo.

Per questi motivi chiedono alla cittadinanza di essere sostenuti nelle loro vertenze e messi nelle condizioni di garantire un soccorso tecnico urgente efficiente ed efficace, in termini di organici, automezzi, attrezzature e sedi di lavoro.

Nel corso della conferenza stampa verranno forniti ai giornalisti i dettagli della protesta e le preoccupanti condizioni nelle quali versa il soccorso tecnico urgente nella nostra regione.