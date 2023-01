HOMI, la manifestazione dedicata all'arredamento è tornata a Milano. Fino al 29 Gennaio, i visitatori potranno ammirare le novità di oltre 500 brand, di cui il 40% provenienti dall'estero, in mostra nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. I Paesi rappresentati includono Francia, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito.

L'evento mette in vetrina una vasta gamma di prodotti per la decorazione, accessori per tavola e cucina, tessili e fragranze, nonché oggettistica da regalo.

Secondo i dati raccolti da Export Planning, il settore dell'Home Décor ha confermato nel 2022 il trend positivo del 2021, con una crescita del 24,5% in valore.

Il commercio mondiale del comparto Home Décor dovrebbe chiudere il 2022 con un nuovo record di 158,1 miliardi di euro, il doppio rispetto a dieci anni fa. Tutti i principali segmenti del comparto hanno ampiamente superato i livelli degli scambi mondiali pre-pandemia. In particolare, il segmento degli articoli vari per la casa ha registrato nel 2022 una crescita record del 52,3% in valore in euro, raggiungendo un livello di 36,5 miliardi di euro.



Previsioni al 2026 per il comparto «Home»

I maggiori contributi alla crescita della domanda mondiale del comparto dovrebbero arrivare nei prossimi anni dal mercato statunitense, con importazioni in aumento di oltre 11 miliardi di euro, pari a un incremento medio annuo di quasi 6 punti percentuali. Seguono il mercato tedesco (2,4 miliardi di euro di maggiori importazioni nel periodo 2023-2026, +5,6%), il Regno Unito (+2,1 miliardi, pari al +7,2%), Paesi Bassi (+1,7 miliardi, + 6,7%) e Giappone (+1,5 miliardi, +6,5%).



L’export di made in Italy

Le stime per il 2022 delle esportazioni italiane del comparto Home prevedono una crescita nei valori in euro dell’11,2% rispetto al 2021, con oltre 26 punti percentuali in più rispetto a quelli pre-pandemici, per un valore record di 2,6 miliardi di euro.

Nel triennio 2024-2026 si attendono ritmi di sviluppo (Cagr) delle esportazioni italiane relativamente contenuti, pari al +1,8% medio annuo nei valori in euro. Francia e Germania saranno i mercati trainanti delle vendite italiane, con incrementi prossimi ai 35 milioni di euro in più rispetto al 2022 e tassi medi annui di crescita compresi fra il +2,2% del mercato francese e il +2,6% del mercato tedesco. A seguire, cresceranno molto bene anche Spagna Paesi Bassi, Regno Unito e Polonia. Favorevoli contributi alla crescita delle esportazioni italiane del comparto provengono da Corea del Sud, Croazia, Romania e Grecia

In vetrina a Homi

La manifestazione HOMI porta in scena temi, stili, materiali, offrendo una completa overview, nazionale e internazionale, del settore, confermandosi occasione di aggiornamento per retailer e professionisti del settore.

La scelta della manifestazione è raccontare le novità di un habitat in continua evoluzione, con un concept che unisce made in Italy, creatività e sostenibilità. In programma diversi momenti di aggiornamento e formazione per i visitatori, i retailer, i progettisti e i professionisti del settore. Numerose le tematiche affrontate: dagli approfondimenti per rafforzare le relazioni con la clientela, ai seminari sulle tecnologie digitali e trend di consumo, fino alle presentazioni di interior designer internazionali provenienti da paesi quali Canada, Danimarca, Grecia, Finlandia, Korea Spagna, Stati Uniti, per confrontarsi sull'evoluzione degli spazi di vendita e della casa.





