Dan Lenard, yacht designer di livello internazionale e velista esperto, punta al Guinness World Record: 500 miglia in solitaria su un Laser, una piccola barca a vela… per un mare senza plastiche e la sua fondazione Vela Code. Il 14 giugno parte Vela 500 Miles.

L'1 giugno scorso Dan Lenard, tra gli yacht designer di riferimento nel mondo, ha presentato al Salone Nautico di Venezia le attività più recenti della sua Vela Code Foundation (video: https://bit.ly/Vela500Miles-SaloneVenezia). E' la fondazione con cui il celebre yacht designer sensibilizza sui problemi del continente che copre il 71% della superficie terrestre, ovvero oceani e mari. Trovare strategie che davvero aiutino il pianeta ad avere oceani puliti, liberi da plastica e inquinamento è quindi davvero fondamentale per tutti noi.

Dan Lenard è un anche un velista di livello assoluto. Nel 2019, per sensibilizzare su questi temi, ha attraversato l'Oceano Atlantico in solitaria su Scia, una barca a vela di 10 metri priva di motore, senza strumenti elettronici né autopilota.

Il 14 giugno 2025 Dan Lenard parte da Dubrovnik per la sua nuova impresa, Vela 500 Miles. Proverà infatti a battere un Guinness World Record, navigando nel mare della Croazia, sempre in solitaria, per ben 500 miglia. Lo farà su una barca a vela lunga appena 4,21 metri, un Laser Standard (più precisamente un ILCA 7 di classe olimpica, costruito da Performance Sailcraft). Non potrà essere assistito in nessun modo durante il tentativo, ma chi lo desidera potrà seguirlo da una certa distanza dalla propria barca oppure cliccando qui: https://yb.tl/vela500miles.

Il tentativo di record di Lenard sarà, ovviamente, ad emissioni zero, e non verranno utilizzate plastiche monouso in cambusa nelle provviste. «L'obiettivo è quello di invitare chiunque navighi a seguire anche solo in parte i nostri principi, quelli del Vela Code», spiega. «Chi va per mare può diventare un esempio per tutti. Se ci riesco io, su una piccola barca, a non usare plastica monouso, possiamo farlo tutti, ogni giorni. Ed il mare, pian piano, si libererà dalle plastiche. Tutto qui. Porterò con me anche un paio di bottiglie di vetro, che è un materiale bello, elegante. Come andare a vela». «Il tentativo di record durerà circa una settimana. Giugno è il periodo dell'anno giusto per provarci, quando le giornate sono lunghe», continua Lenard. «Il Laser è una barca molto piccola, su cui si sta stretti. Ogni giorno avrò infatti la necessità di nuotare un po' per allungare i muscoli».

Dan Lenard partirà da Dubrovnik nei giorni dell'E1 Dubrovnik GP, gara valevole per il Campionato Mondiale di imbarcazioni elettriche da corsa, chiamate RaceBird. Ogni team è sostenuto da celebrità e grandi marchi. L'evento unisce sport, spettacolo e tecnologia green. «Ogni contesto è valido per sensibilizzare sulle condizioni del mare. Se non utilizzare, per quanto più possibile utilizzare plastiche monouso, diventa un trend, un 'lusso' intelligente ed elegante, probabilmente lo adotteranno più persone», spiega Dan Lenard, che non si ferma qui.

Vela Code Foundation, infatti, si sta infatti preparando a svelare la sua imbarcazione di punta: un racer VOR 70, una barca a vela da regata completamente ricostruita per diventare la perfetta ambasciatrice del progetto. Il tour di presentazione dell'imbarcazione è previsto per l'estate 2026, segnando un altro emozionante capitolo della missione di Vela Code. Promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'esplorazione degli oceani.



Vela Code su Instagram

https://www.instagram.com/vela.code/

Dan Lenard su Instagram

https://www.instagram.com/dan_lenard/

Per seguire Vela 500 Miles

https://yb.tl/vela500miles