Articolo con Chiara Taigi su Diva e Donna



21 Luglio 2020 Numero 29 Anno XVI - pagina 36 - Oggi In Edicola

L'intervista esclusiva di Chiara Taigi del giornalista Giancarlo Dotto per Diva e Donna, settimanale diretto da Angelo Ascoli per la Cairo Editore, fotografia di Franco Ferrajuolo.

L'articolo di quattro pagine contiene foto, episodi personali ed aneddoti della carriera di cantante lirica con i maggiori interpreti e teatri nel mondo.

Un semplice backstage informativo riguardo l'intervista, si è svolta in un clima molto piacevole che ha viaggiato tra domande, curiosità ed approfondimenti della vita di Chiara Taigi. Una curiosa ricerca per stabilire come peso il percorso artistico si legava intimamente con gli eventi della vita.

Non è mancato il canto dal vivo, Chiara Taigi ha anche accennato l'aria di Suor Angelica per condividere in musica le sensazioni dell'Artista, "cantare fa vibrare le corde dell'anima..." E Giancarlo Dotto ha saputo cogliere e trasformare il canto in parole ed esperienza, scoprendo un mondo semplice ed inedito di Chiara Taigi fuori dalle scene.

Un articolo fluido e da non perdere della rubrica “L'articolo di Dotto” pieno di curiosità ed inediti, come essere presenti ad una conversazione con Chiara Taigi in un pomeriggio estivo.



Si ringrazia la testata di Diva e Donna ed il giornalista e scrittore Giancarlo Dotto per dedizione appassionata nel voler leggere oltre il personaggio pubblico.

Ringraziamenti a Franco Ferrajuolo per la professionalità del servizio fotografico. Un devoto ringraziamento alla Casa Santa Emilia de Vialar, a Suor Teresa e Suor Daniela.

Ringraziamenti alla hair stylist Federica Luci, per i gioielli Nuage d'Etoiles e ai Soci ed in particolare a Federica del Forum Sport Center.



