In un'intervista telefonica di 20 minuti concessa alla BBC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha toccato diversi temi scottanti di politica estera e interna, lasciando dichiarazioni che faranno discutere. La telefonata è avvenuta nel primo anniversario del tentato assassinio di Trump durante un comizio a Butler, Pennsylvania.



Rapporti con Putin: tra delusione e pragmatismo

Alla domanda se si fidi del leader russo Vladimir Putin, Trump ha risposto in modo secco: "Non mi fido quasi di nessuno". E quando gli è stato chiesto se ha chiuso definitivamente con Putin, ha chiarito: "Sono deluso da lui, ma non ho chiuso con lui". Ha rivelato che pensava di essere vicino a un accordo per la pace in Ucraina almeno quattro volte, ma ogni volta Putin avrebbe fatto marcia indietro. "Parliamo, penso che ci siamo… e poi bombarda un edificio a Kyiv", ha detto.

Trump ha annunciato l'invio di armi all'Ucraina e ha minacciato dazi pesanti contro Mosca se non si raggiungerà un cessate il fuoco entro 50 giorni. Il messaggio è chiaro: la pazienza è finita, ma il dialogo resta aperto.



Svolta sulla Nato: da "obsoleta" a "indispensabile"

In netto contrasto con le sue posizioni precedenti, Trump ha elogiato la Nato, definendola "tutto il contrario di obsoleta", lodando l'aumento della spesa militare fino al 5% del PIL "promessa" da parte degli alleati . "Nessuno pensava fosse possibile", ha detto, riaffermando il principio di difesa collettiva come strumento fondamentale per la sicurezza globale.



Brexit, Regno Unito e una nuova visita di Stato

Sul futuro del Regno Unito, Trump si è detto critico ma ottimista: "Non credo abbiano sfruttato appieno la Brexit, è stata gestita in modo un po' sciatto, ma si sta sistemando". Ha lodato il premier laburista Keir Starmer, nonostante le divergenze ideologiche, e ha rivendicato un legame "speciale" con il Regno Unito, sottolineando che è proprio per questo che ha concluso un accordo commerciale con Londra e non con l'UE.

Durante la sua prossima visita di Stato a settembre – la seconda da presidente, un fatto senza precedenti – ha detto che vuole "divertirsi e mostrare rispetto per Re Carlo", definendolo "un grande gentiluomo". Non intende tenere un discorso al Parlamento, che sarà in pausa: "Che si godano la vacanza", ha commentato.



Canada, sovranità e deportazioni

A proposito del Canada, Trump ha minimizzato le tensioni nate dopo le sue dichiarazioni su una possibile annessione, dicendo che Re Carlo, capo di Stato del Canada, "non ha scelta" e ha parlato in modo "molto rispettoso".

Ha confermato che gli Stati Uniti stanno negoziando con Ottawa e che "andrà tutto bene".

In patria, il presidente ha rivendicato un successo totale nella lotta all'immigrazione illegale: "Ho fatto più di quanto promesso", ha detto, evidenziando una forte riduzione degli ingressi dal confine con il Messico. Ora l'attenzione si è spostata su identificazione, detenzione e deportazione dei migranti già presenti. "Voglio espellere subito i criminali, e lo stiamo facendo", ha aggiunto, menzionando il controverso accordo con El Salvador per il rimpatrio di presunti membri di gang.

Sugli ostacoli giudiziari alla sua politica migratoria, Trump ha accusato alcuni giudici di essere "lunatici della sinistra radicale", ma ha assicurato che "ogni caso è stato ribaltato in appello".

Economia e lascito: “Ho salvato l'America”

Trump ha anche esaltato la sua nuova legge fiscale, che estende i tagli del 2017 e prevede incentivi per le mance e tagli profondi al programma sanitario pubblico Medicaid. “Abbiamo fatto i più grandi tagli fiscali della storia”, ha dichiarato.

Alla domanda su come vorrebbe essere ricordato, ha risposto senza esitazione: “Per aver salvato l'America. Un anno fa era un paese morto. Ora è tornato grande.”



Le dichiarazioni di Trump sono un mix esplosivo di provocazione, pragmatismo e autocelebrazione. Il suo approccio diretto, spesso divisivo, continua a plasmare sia la politica interna che quella estera degli Stati Uniti. Che piaccia o meno, il messaggio è chiaro: Trump non ha intenzione di restare in secondo piano.