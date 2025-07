Con il convegno “Cibo, Terra e Salute”, la realtà di cui Tommaso Putin è Vicepresidente, fornisce una nuova prospettiva sulla funzione educativa della mensa scolastica. Un ambiente in cui i bambini, oltre ad alimentarsi, imparano anche a conoscere il valore del cibo.



Tommaso Putin: la mensa come spazio di educazione alimentare

A giugno, Serenissima Ristorazione ha tenuto un convegno a Roma presso l’Istituto Comprensivo Santi Savarino sul ruolo della mensa scolastica quale spazio per l’educazione alimentare delle nuove generazioni. L’iniziativa, patrocinata dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), ha visto la partecipazione di famiglie, docenti, alunni, rappresentanti del Comune e Commissione Mensa ed esperti del mondo accademico, aziendale e sanitario. Lo scopo dell’evento è stato quello di trasmettere una visione dell’alimentazione scolastica che tenga conto di aspetti quali la sostenibilità ambientale, il benessere psicofisico e il dialogo interculturale. La prima, in particolare, si collega direttamente a uno dei temi centrali dell’incontro: lo spreco alimentare. Un fenomeno che la realtà di cui Tommaso Putin è Vicepresidente si impegna a contrastare attraverso diverse iniziative, inclusa la promozione della consapevolezza sullo spreco alimentare nelle scuole. A parlare dell’argomento è stata la dietista e Responsabile Qualità di Serenissima Ristorazione, la Dottoressa Lucia Cammisa, che ha illustrato i dati delle analisi effettuate nel Municipio IX - Lotto 4.



Tommaso Putin: lo spreco alimentare, una sfida da affrontare partendo dalle scuole

I dati raccolti hanno evidenziato come i piatti a base di verdure, legumi e pesce siano poco graditi dagli alunni, una tendenza che si estende a livello nazionale, per un totale di circa 4,513 milioni di tonnellate di spreco alimentare. L’abitudine di lasciare gli alimenti nel piatto ha un impatto negativo sull’ambiente, dal momento in cui spreca risorse preziose come l’acqua e l’energia. Da qui la necessità di promuovere una riflessione sul tema e lanciare iniziative concrete. Un impegno preso con estrema serietà dal Vicepresidente Tommaso Putin e da Serenissima Ristorazione. Tra le proposte della Dott.ssa Cammisa per invertire la tendenza dello spreco alimentare laboratori del gusto, campagne anti-spreco con premi simbolici per le classi più virtuose e giornate tematiche dedicate alla cultura del cibo.