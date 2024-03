A Casa Lontani Da Casa, rete nazionale di alloggi e servizi solidali, è la charity partner della 17esima edizione di SCARPADORO, uno dei più importanti appuntamenti podistici del territorio. La corsa, organizzata da Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano, è in programma domenica 17 marzo con partenza alle 9.30 dallo stadio Dante Merlo di Vigevano.

Effettuando l’iscrizione all’evento, che come di consueto proporrà tre distanze diverse – una corsa competitiva di 21 Km dedicata ai tesserati Fidal o possessori di Runcard e due corse/camminate non competitive di 10,2 e 5 Km – sarà possibile fare una donazione a favore di A Casa Lontani Da Casa: i fondi raccolti saranno destinati al progetto Stanze Blu, alloggi solidali dedicati ai bambini e agli adolescenti che si trovano in trasferta sanitaria. Ogni donazione effettuata, inoltre, verrà raddoppiata da un generoso sostenitore che ha deciso di sposare questa nobile causa, duplicando il valore di ogni euro versato.

La migrazione sanitaria, infatti, è un fenomeno che non riguarda solo gli adulti, ma anche i giovanissimi, colpiti spesso da tumori infantili e malattie rare e costretti a lasciare la propria casa per intraprendere un percorso di cura. Questa condizione richiede di trascorrere periodi, anche molto lunghi, in un’altra città, magari lontana centinaia di chilometri da quella di origine.

Le Stanze Blu nascono proprio per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie: si tratta di alloggi realizzati su misura per loro, ristrutturati da architetti volontari e riarredati in modo da essere accoglienti e adatti a ospitare i bambini. Il progetto delle Stanze Blu prevede in più la copertura di ogni costo legato alla trasferta sanitaria: essere accolti in questi alloggi significa, per i bambini malati e le loro famiglie, non solo sentirsi protetti e a casa, ma anche non doversi preoccupare di nulla.

Per questo partecipare alla prossima edizione di SCARPADORO, scegliendo di sostenere A Casa Lontani Da Casa, significa vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere, e anche contribuire a migliorare l’esperienza della trasferta sanitaria di tanti bambini. Come Annina, quarta figlia di una famiglia numerosa originaria di Sondrio, affetta da una rara malattia neuromuscolare per la quale non esiste ancora una cura ma che deve essere tenuta costantemente sotto controllo. O Filippo,che si trova in cura lontano dalla sua casa e che, insieme alla sua famiglia, sta ricevendo sostegno dagli operatori e dai volontari della Rete Solidale.

"Atletica Vigevano è felice di proseguire, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con la rete di alloggi solidali A Casa Lontani da Casa. Attraverso la Scarpadoro, vogliamo aiutare a diffondere la conoscenza del tema della migrazione sanitaria e del diritto alla salute per tutti e, allo stesso tempo, essere partecipi delle spese necessarie per rendere sempre più accoglienti le Stanze Blu: luoghi preziosi che aiutano le famiglie dei piccoli malati in viaggio a ritrovare quella serenità emotiva e quell’armonia che si prova solo quando si è a casa propria. Siamo quindi pronti a correre non solo con le gambe ma anche con il cuore, per regalare un sorriso e aiutare bambini e ragazzi ad affrontare la loro sfida nelle Stanze Blu” - afferma Manuela Merlo, responsabile organizzativo SCARPADORO 2024.

“Per poter contribuire in modo significativo al sostegno delle persone fragili, come lo sono i malati che lasciano la loro casa, le sicurezze e gli affetti per motivi di salute, è necessaria una forte azione di coesione sociale ovvero è importante avere la capacità di unire e coinvolgere la cittadinanza su un obiettivo comune. Consideriamo la collaborazione con SCARPADORO uno dei legami solidi che ci aiuta a promuovere il valore della solidarietà e della partecipazione. Una grande opportunità per far conoscere il progetto e aiutare tanti bambini e le loro famiglie.” - commenta Laura Gangeri, Vicepresidente A Casa Lontani Da Casa.