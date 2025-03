Il mercato immobiliare residenziale di Novara e provincia continua a registrare una crescita delle compravendite, trainata dall’interesse per le seconde case e dall’aumento della domanda, soprattutto nelle località turistiche del Lago Maggiore. Cresce anche l’attenzione per le abitazioni efficienti dal punto di vista energetico, confermata da un aumento dell’interesse per case ristrutturate e nuove costruzioni, in parte derivante dall’impatto delle normative previste nei prossimi anni. La sostenibilità avrà dunque un ruolo sempre più centrale nelle scelte degli acquirenti, anche se Dario Castiglia, Ceo & Founder di RE/MAX Italia, precisa: “Se da un lato una parte della clientela italiana deve ancora recepire appieno l’impatto delle nuove normative europee in tema di efficienza energetica, dall’altro la maggior parte degli acquirenti stranieri già considerano la classe energetica un criterio essenziale per l’acquisto”.

Secondo i dati analizzati dal Centro Studi di RE/MAX Italia relativamente a Novara e provincia, il 2024 ha visto un aumento delle transazioni rispetto all’anno precedente, con un secondo semestre particolarmente vivace. “Abbiamo registrato un incremento delle vendite rispetto al 2023, con un’accelerazione tra la primavera e l’estate, complice l’arrivo di acquirenti di nuove nazionalità mai presenti prima sul Lago Maggiore”, commenta Enza Emanuela Esposito, broker di RE/MAX Lakelife di Arona.

A confermare il trend positivo è anche Cristiana Micocci, broker di RE/MAX Wings di Dormelletto, che sottolinea come la seconda metà del 2024 abbia visto un netto aumento delle compravendite rispetto ai primi mesi dell’anno. L’inizio del 2025 è stato caratterizzato da una partenza rallentata dalla carenza di immobili in alcune zone. “Se da un lato le vendite a inizio anno sono state meno numerose, dall’altro abbiamo rilevato un aumento significativo degli incarichi di vendita, segno di un mercato in fermento”, aggiunge Micocci.

Locazioni: domanda elevata, ma offerta insufficiente

Anche il segmento delle locazioni continua a mostrare una forte richiesta, pur risentendo dell’offerta limitata, in particolare nelle aree turistiche. I bilocali e trilocali restano le tipologie più ricercate. “Moltissimi cercano case in affitto, ma la disponibilità è estremamente bassa, soprattutto perché i proprietari preferiscono optare per affitti brevi che risultano più remunerativi, data la vocazione turistica di queste zone”, spiega Micocci. Anche a Novara si registra un incremento della domanda di immobili in locazione, come conferma Daniele Furia, broker dell’agenzia RE/MAX Supreme di Novara: “Oltre a riflettere una tendenza regionale e nazionale, in città questo interesse deriva anche dalla presenza dell’Università del Piemonte Orientale che attira numerosi studenti in cerca di soluzioni abitative temporanee, principalmente bilocali e trilocali da condividere”.

Cosa cercano gli acquirenti

Nel 2024 si è consolidata la tendenza a preferire metrature più ampie, con un forte interesse per case indipendenti con giardino, con prezzi medi delle compravendite che si aggirano tra i 250.000 e i 300.000 euro. Si conferma alta anche la richiesta di bilocali da mettere a reddito nel circuito degli affitti brevi, mentre l’interesse per trilo e quadrilocali resta circoscritto ai residenti. Rimane elevata anche la ricerca di immobili di rappresentanza e ville. Nelle località di villeggiatura, soprattutto sul Lago Maggiore, si evidenzia una richiesta crescente per immobili di rappresentanza, ville, ma anche di bilocali da mettere a reddito. Inoltre, il Lago Maggiore sta attirando sempre più investitori esteri ad alta capacità di spesa, segnale di un mercato che sta diventando sempre più appetibile per chi cerca proprietà di prestigio.

Prospettive per il 2025: mercato stabile e attenzione alla sostenibilità

Le previsioni per il 2025 confermano le tendenze del 2024, con un possibile ulteriore incremento delle compravendite a fronte di una stabilità dei prezzi. “In merito alla tipologia di immobili, continua a crescere l’interesse per abitazioni indipendenti con giardino, che sembrano destinate a dominare il mercato anche nei prossimi anni”, sottolinea Castiglia, anticipando alcune delle dinamiche del real estate in Italia che verranno approfondite in occasione della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata dal network il 19 marzo presso l’Albergo Italia a Novara. All’evento interverranno anche agenti immobiliari e broker titolari di agenzie RE/MAX che operano sul territorio di Novara e provincia, che condivideranno insight sulle tendenze attuali e future. Un appuntamento, dunque, che si preannuncia particolarmente interessante per chi vuole cogliere le nuove opportunità del settore immobiliare.

