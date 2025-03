Parlare di liquore al cioccolato vuol dire parlare di puro gusto: si, insomma, di vero e proprio peccato di gola. E non da oggi: il cioccolato è un alimento che da sempre viene assimilato al concetto di gratificazione, di piacere e di lusso.

Come bevanda il cioccolato ha una storia millenaria, iniziata con gli Aztechi nel Messico, che la bevevano calda a fine pasto. Era composta da semi di cacao tostati e pestati insieme a peperoncino, vaniglia e miele. Ne risultava un gusto molto piccante e molto amaro, per niente apprezzato dai conquistadores spagnoli. In Spagna è comunque arrivato nei primi decenni del 1500, poi impiegando oltre un secolo per essere a poco a poco allineato ai gusti europei, eliminando il piccante e aggiungendo zucchero. L’aggiunta dell’alcol risale all’epoca barocca, quando a poco a poco il liquore al cioccolato divenne una delle bevande preferite dalla nobiltà francese prima, inglese, italiana e degli altri paesi europei poi.

Nei secoli ogni Paese europeo ha sviluppato propri liquori al cioccolato. In Belgio e Francia, per esempio, si è puntato su consistenze vellutate, con l’aggiunta di panna e la realizzazione di liquori relativamente cremosi, apprezzati anche nelle nostre regioni del nord. Nel sud Italia invece, dove il liquore è più fluido e anche più diffuso, si punta maggiormente sulla varietà di aromi, compreso il peperoncino.

Da alcuni decenni nelle famiglie italiane è crescente l’abitudine di preparare il liquore al cioccolato in casa, anche per usarlo come regalo nelle festività natalizie. Cosa facilitata dal fatto che è uno dei pochi liquori che prevede un tempo molto breve (due settimane) tra la preparazione e il consumo. Però attenzione, ché è veloce da preparare, ma ha un minor tempo di conservazione. Data la presenza del latte, una volta preparato il liquore è preferibile conservarlo in frigorifero e va comunque consumato entro 3 mesi.

Però... mesi di peccaminosa goduria: su questo non ci piove!



Trovate qui la semplice ricetta dettagliata, descritta passo:

