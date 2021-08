In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso le interpretazioni maschili più attese della prossima stagione.

Da Will Smith nei panni di Richard Williams, padre delle due leggende del tennis femminile mondiale, le sorelle Venus e Serena Williams, nel film Una famiglia vincente – King Richard a Denzel Washington nel nuovo adattamento cinematografico della famosa tragedia di Shakespeare, Macbeth, dal titolo The Tragedy of Macbeth, fino a Benedict Cumberbatch protagonista dell'ultimo film di Jane Campion, The power of the dog, che sarà presentato al prossimo Festival di Venezia.